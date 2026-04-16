Llaman en El Salvador a acto de solidaridad con Cuba

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San Salvador/Prensa Latina

El movimiento de solidaridad en El Salvador convocó hoy a un acto de apoyo a Cuba contra las amenazas de agresión militar y por el cese del bloqueo criminal.

Este domingo 19 de abril a las 14:00, hora local, la Plaza José Martí será escenario de la protesta “!Todos con Cuba!, donde salvadoreños solidarios expresarán su rechazo a la política estadounidense para asfixiar al pueblo cubano y demandarán sacar al país de la lista de estados promotores del terrorismo.

¡El bloqueo contra la isla es criminal!, ¡Cuba no está sola!, ¡Solidaridad total con el pueblo cubano!, ¡Cuba no es la próxima, Cuba está firme!, ¡Manos fuera de Cuba!, ¡Cuba es esperanza, Cuba no es amenaza!, destacan entre otras demandas expresadas en la convocatoria.

En días recientes decenas de salvadoreños recorrieron en caravana calles de esta capital hasta la sede diplomática de la nación caribeña para manifestar su apoyo y solidaridad inquebrantable con el pueblo y el gobierno cubano frente a las amenazas de agresión del gobierno estadounidense.

Asimismo grupos de solidaridad como los lisiados de guerra del campamento 26 de julio y el Capítulo Cuba, entre otros, enviaron paquetes de ayuda y medicinas para apoyar la resistencia ante el bloqueo.

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