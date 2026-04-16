Asamblea aprueba deuda por $250 millones para escenarios deportivos y “prioridades estratégicas”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles nueva deuda que totalizan $250 millones. Los fondos van orientados para renovar los escenarios deportivos y para “prioridades estratégicas” a través de la emisión de títulos valores.

En la plenaria de este miércoles, los oficialistas aprobaron un nuevo préstamo por hasta $150 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar el Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase II (PRODEPORTE II).

Este programa, según el decreto, tiene por objeto garantizar instalaciones seguras, inclusivas, sostenibles y digitalizadas con estándares de calidad internacional para beneficio de atletas, estudiantes y comunidades.

Este programa será ejecutado por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y en la segunda fase se tiene previsto modernizar 13 escenarios, donde se priorizarían los estadios de primera división y los polideportivos.

Los recintos están situados en los departamentos de San Miguel, Santa Ana, Usulután, San Vicente, Morazán, La Unión, La Paz, Chalatenango y Cabañas.

En el departamento de San Miguel se remodelarán el estadio Juan Francisco Barraza, el Complejo Deportivo del INDES y el Polideportivo de Chapeltique. Además, en Santa Ana, se intervendrán el estadio Óscar Alberto Quiteño, la cancha de baloncesto 20-30 y el gimnasio David Vega Mojica.

En Usulután y San Vicente se trabajaría en los complejos deportivos del INDES respectivamente. También se realizarán mejoras en el estadio Luis Amílcar Moreno, de Morazán; el estadio Dr. Ramón Flores Berríos, de La Unión; el estadio Antonio Toledo Valle, en La Paz; el estadio José Gregorio Martínez, en Chalatenango, y el estadio El Moidán, en Cabañas.

Para el pago del empréstito se tendría un plazo de 20 años, con cuatro años de gracia a partir de la fecha del primer desembolso, que se pagaría en cuotas semestrales.

Este programa es la continuidad de Prodeporte 1. Es de contextualizar que, en 2021, Prodeporte Fase 1 recibió del mismo banco, $115.2 millones para la renovación de escenarios deportivos del Área Metropolitana de San Salvador para la realización de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Se prevé que con el Programa PRODEPORTE II se espera beneficiar a más de 500,000 personas al año.

Títulos valores de crédito por $100 millones

También, los legisladores autorizaron al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que gestione la obtención de recursos por $100 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito, a ser colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional; para que sean destinados a atender “prioridades estratégicas del Gobierno”, “obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez, transferencias varias, o para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos”.

Por lo que, en la plenaria de este miércoles, los legisladores aprobaron $250 millones en nueva deuda. La semana pasada, se aprobaron $501 millones de nueva deuda, la cual, será ratificada la próxima semana, según lo estudiará la Comisión de Hacienda, ya que el Gobierno envió el decreto de ratificación.

Préstamos en especie por $23 millones

También, en la sesión plenaria de este miércoles, la Asamblea Legislativa autorizó al Estado que suscriba un contrato de préstamo en especie con la empresa A.G.M. El Salvador S.A. de C.V., por $23,785,985.87, destinado al Proyecto Suministro e Instalación de Luminarias con Tecnología LED en Tramos Priorizados de la Red Vial.

Según el director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, quien llegó a la Comisión de Hacienda el pasado lunes, con este proyecto, “se optimizará la visibilidad nocturna a través de la implementación de un sistema de iluminación con tecnología innovadora en diversos tramos de carretera, a nivel nacional, y así contribuir con la reducción de accidentes viales”.

Los tramos que se intervendrían serían la carretera CA08W, que inicia en el redondel del distrito de Sacacoyo, en La Libertad Oeste y la carretera CA12S que conecta el bypass de Sonsonate directamente con el distrito de Acajutla, en Sonsonate Oeste. También la carretera RN23S, conocida como periférico Claudia Lars; la carretera Troncal del Norte (San Salvador – Apopa) y la carretera de Oro (Apopa – San Martín).

La ejecución del proyecto estaría a cargo del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), que según se dijo, ya inició un proceso de contratación para el suministro e instalación de las luminarias LED en dichos tramos.

El funcionario destacó que, con estas mejoras, además de proporcionar un entorno seguro para conductores y peatones, permitirían una circulación del tráfico más eficiente “para reducir los costos de viaje, los costos operativos e impulsar el turismo”.

El proyecto corresponde al contrato identificado como C-06/2025, con monto total de hasta $26,428,873.19. Para financiarlo, la empresa contratista otorgará un préstamo en especie por un monto de $23,785,985.87 y el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor total del contrato.

El empréstito tendría un plazo de 48 meses, con cuotas semestrales que se comenzarían a pagar seis meses después de que el MOPT certifique los avances o entregas del proyecto. Además, tendría una tasa de interés fija del 5 % anual con pagos semestrales.

Según el sitio web de A.G.M. El Salvador S.A. de C.V, tiene su sede en la 15 av. Sur y 6° calle poniente Gerardo Barrios #423, San Salvador.

Reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar fondos al MOP

En otra aprobación, los legisladores reformaron la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar $41,400 al Ministerio de Obras Públicas, provenientes de préstamos externos, destinados al Proyecto Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán.

Estos recursos se utilizarían para financiar la prórroga, de enero a junio de 2026, de los contratos de servicios profesionales del personal técnico de la Unidad Ejecutora del Programa, incluyendo un técnico administrativo y el coordinador/gerente técnico, responsables de la planificación, coordinación, seguimiento y ejecución de las actividades hasta completar el cierre del proyecto.

El financiamiento proviene del saldo disponible de un préstamo por $144,708,600, suscrito en septiembre de 2015 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext), destinado a obras de infraestructura vial y construcción de puentes fronterizos.

Los fondos corresponden a recursos no utilizados del rubro de “imprevistos”, contemplado en el plan global de inversión del préstamo, según explicó el representante de Hacienda cuando lo explicó en comisión.

La incorporación de estos fondos permitirá al MOPT garantizar el funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Programa, finalizar la liquidación de contratos, como el del puente General Manuel José Arce, sobre el río Paz, en la frontera de La Hachadura, entre El Salvador y Guatemala, y completar el cierre del préstamo, previsto para junio del presente año.

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