Asamblea juramenta a tres magistrados suplentes de la CSJ

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa eligió y juramentó a los abogados Claus Arthur Flores Acosta, Joaquín Osmar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García como nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La elección se realizó este miércoles en la sesión plenaria; fue el subjefe de fracción de Nuevas Ideas quien pidió modificación de agenda y aprobar vía dispensa de trámite los nombramientos, por lo que, no se tuvo el estudio necesario de conocer el perfil de los postulantes.

Los nuevos funcionarios suplentes deberán brindar la continuidad del trabajo judicial ante ausencias temporales de los magistrados propietarios.

El abogado Claus Arthur Flores Acosta será designado para la Sala de lo Constitucional. Según información del Legislativo, cuenta con experiencia como magistrado de cámara en materia de familia en la zona occidental. Además, ha ejercido como juez en distintas jurisdicciones. Su formación académica incluye estudios en derechos humanos y educación para la paz. Su período como suplente concluirá el 15 de noviembre de 2027.

Por su parte, Joaquín Omar Vallejos Díaz es abogado y notario de la República, con formación académica en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Su cargo finalizará en 2033.

Mientras que Jesús Ulises García tiene trayectoria en el ámbito judicial, con experiencia que se remonta a 1981 dentro de la Corte Suprema de Justicia, especialmente en labores de formación. Su periodo también culminará en 2033.

Según el artículo 176 de la Constitución, los aspirantes a magistrados deben ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 40 años, abogados de la República, y contar con moralidad y competencia notorias. Asimismo, deben acreditar experiencia como magistrados de segunda instancia durante seis años, jueces de primera instancia por nueve años o haber ejercido la abogacía por al menos 10 años.

También se exige estar en el pleno goce de los derechos ciudadanos durante los seis años previos a su elección.

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