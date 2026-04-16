Marcela Villatoro propone suspender IVA a combustibles, Nuevas Ideas lo rechaza

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, propuso suspender el cobro de IVA en los combustibles durante tres meses como una forma de ayudar a la población ante el incremento en los precios de la gasolina; sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos.

La parlamentaria pidió modificación de agenda en la plenaria de este miércoles para aprobar con dispensa de trámite, “disposiciones transitorias relativas a la suspensión temporal del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicio a los combustibles”, es decir, el IVA a la gasolina

Es de contextualizar que los salvadoreños pagan varios impuestos en cada galón de combustible que cancelan; por ejemplo: el IVA (Impuesto al Valor Agregado) que es el 13% sobre el precio final, el cual va al fondo general del Estado, el Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) o mejor conocido como “impuesto de guerra” por $0.16 por galón en la gasolina regular y súper; el COTRANS por $0.10 por galón que funciona como subsidio y mejoras al transporte público y el FOVIAL, que son $0.20 por galón para la conservación y mantenimiento de las carreteras.

Este lunes, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía anunció el cuarto incremento consecutivo de los combustibles. Desde el martes de esta semana los salvadoreños pagan $0.79, $0.69, y $0.84 más, en la gasolina Superior, Regular y Diésel respectivamente en comparación con lo que pagaban hasta el 2 de marzo.

“Hemos visto el alza que hay en este momento con los combustibles y esto es algo no solo dentro de nuestro país, sino que es algo que está pasando a nivel mundial; es una queja constante de la población salvadoreña y hemos visto otros Congresos de países vecinos como en Honduras o Guatemala de que han aprobado disposiciones para apoyar la economía también de sus ciudadanos”, planteó Villatoro en el pleno.

Dio el contexto para pedir a los 60 diputados que brindarán sus votos para también aprobar disposiciones transitorias. “Todos los 60 diputados de esta Asamblea Legislativa que queremos ver la economía de los salvadoreños y queremos ayudarles, pues le traigo esta propuesta para que se suspenda ese impuesto durante el plazo de tres meses”, agregó Villatoro.

La legisladora pidió que se sometiera a votación la dispensa de trámite y su propuesta; ya que consideró que la iniciativa sería de ayuda para el bolsillo de los salvadoreños. Sin embargo, solo obtuvo 3 votos (ARENA y VAMOS); Nuevas Ideas negó sus votos.

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