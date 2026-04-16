Ronal Umaña hace duras críticas al lanzamiento de la segunda fase del Doctor SV

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político Ronal Umaña analizó temas relacionados con el sistema de salud, la seguridad pública, la economía y la institucionalidad democrática. Sobre el tema de Salud, Umaña fue enfático en calificar el lanzamiento de la segunda fase de la APP Doctor SV, como un fracaso, y fustigó la falta de medicamentos en los hospitales, así como la falta de personal médico especializado.

En cadena de radio y televisión que duró más de dos horas, el presidente Nayib Bukele, acompañado de personal extranjero, anunció la implementación de la segunda fase del Doctor SV, una herramienta de inteligencia artificial dentro del sistema nacional de salud. Esta APP fue presentada por Bukele como parte de un esfuerzo por modernizar la atención médica y mejorar la detección temprana de enfermedades crónicas. Sin embargo, desde sectores críticos se cuestiona si estas medidas representan soluciones estructurales o si responden más a estrategias de comunicación política dirigidas tanto a la población local como a la comunidad internacional.

En ese sentido, Umaña señaló que persisten denuncias sobre la falta de medicamentos, personal médico y mejoras en infraestructura hospitalaria. También se recordó la desaparición de programas comunitarios de atención primaria, como los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS), que anteriormente brindaban asistencia directa en zonas rurales.

Para el analista político y otros críticos como el Colegio Médico y el SIMETRISSS, el fortalecimiento del sistema sanitario requiere inversiones sostenidas en personal, equipamiento e infraestructura, más allá de la incorporación de herramientas tecnológicas, que, si no la desechan, consideran que debe ser secundaria.

Régimen de Excepción

Umaña también se refirió al impacto del régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 como parte de la estrategia de combate contra las pandillas. Durante la conversación se reconoció que amplios sectores de la población perciben una mejora significativa en los niveles de seguridad pública, especialmente en la reducción de homicidios y la recuperación del control territorial por parte del Estado. Este aspecto ha sido señalado por diversos analistas como uno de los principales factores que explican el alto respaldo ciudadano al gobierno.

No obstante, también se mencionaron preocupaciones relacionadas con las consecuencias jurídicas y humanitarias del régimen de excepción. Entre ellas, se citó la acumulación de casos sin resolver en el sistema judicial, denuncias de detenciones arbitrarias y señalamientos sobre fallecimientos ocurridos dentro del sistema penitenciario. Hay 30 mil inocentes presos bajo el Régimen de Excepción, repitió Umaña en el programa Encuentro con Julio Villagrán.

Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado investigaciones independientes sobre estos temas, mientras el gobierno sostiene que las medidas han sido necesarias para garantizar la seguridad nacional.

“La economía es un desastre total”

En materia económica, la discusión giró en torno al aumento de la deuda pública en los últimos años y la situación del sector agrícola. Umaña calificó la economía salvadoreña como un desastre total, tanto así que el país depende de importaciones de alimentos básicos, debido a la reducción de la producción local, dada la política del gobierno de terminar la agricultura.

También se cuestionaron programas de subsidios temporales a productos agrícolas importados, argumentando que podrían afectar la competitividad de los productores nacionales.

Desde otra perspectiva, estos programas han sido presentados por autoridades como mecanismos de alivio para las familias ante el incremento del costo de la vida. Umaña coincide en que el impacto de estas medidas dependerá de su sostenibilidad en el tiempo y de su articulación con políticas de desarrollo productivo interno.

“Los agro mercados, dijo Umaña, no es más que populismo, pues compra a 20 para vender a 10, y así ganarse la simpatía del consumidor, pero en realidad se trata de un subsidio que pagamos todos los salvadoreños con nuestros impuestos”.

La democracia en El salvador

El analista también abordó el estado de la democracia salvadoreña y las condiciones políticas de cara a las elecciones de 2027. Umaña dijo que el gobierno de Bukele tiene todo preparado para el fraude total en 2027, no obstante, llamó a los salvadoreños a votar masivamente para dejar en evidencia el fraude.

Umaña también llamó a los partidos ARENA y FMLN a no presentar candidatos presidenciales en 2027, si lo hacen “serán traidores”, dijo, pues es necesario dejar que Nayib Bukele vaya solo a las elecciones presidenciales, para no legitimarle el triunfo que es un hecho.

Umaña felicitó al partido VAMOS, luego que su secretaria general, Cesia Rivas, anunció recientemente que solo participarán en las elecciones legislativas y municipales. Lo mismo pidió Umaña a los otros partidos de oposición, participar solo en los comicios legislativos y municipales.

En las proyecciones de Umaña, los partidos de oposición, en conjunto, podrían obtener al menos diez diputados, aunque el temor del oficialismo es que la oposición puede obtener 16 diputados.

Umaña no dudó que en tiempos en que fue diputada, no solo había democracia, sino que también parlamentarismo, y destacó el papel importante del comunista Schafik Jorge Handal, con quien se podía negociar y debatir. “Hoy no hay democracia, hoy tenemos una dictadura”, puntualizó.

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