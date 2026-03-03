PNC reporta el tercer homicidio de marzo

Compartir

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el tercer homicidio en el segundo día del mes de marzo; el hecho violento ocurrió en horas de la mañana de este lunes en Metapán, Santa Ana Norte, según comunicó la institución.

“Reportamos un homicidio en Metapán, Santa Ana Norte. La víctima es un hombre quien había estado bebiendo alcohol con otro sujeto, este lo lesionó con un objeto contundente falleciendo en el lugar”, dijo la institución policial en su cuenta en sus redes sociales.

El responsable del crimen, fue capturado e identificado como Héctor Carrillo Osorio, quien confesó que lo lesionó porque sospechaba que el fallecido le había hecho trampa durante un juego de naipes en el que le había ganado $240. El sujeto será remitido por el delito de homicidio.

Este se convierte en el tercer homicidio de marzo, ya que los primeros dos fueron reportados el domingo primero de marzo en el departamento de Ahuachapán.

El primero ocurrió en San Pedro Puxtla, Ahuachapán Sur. La víctima fue un hombre de aproximadamente 65 años quien fue lesionado con arma blanca. Por este hecho, fue detenido Rafael Antonio Pineda Pérez, presunto pandillero de la MS13, clica Miramares Locos Salvatruchos, este sujeto sería el responsable del homicidio. Según las investigaciones este sujeto tuvo una riña con la víctima a quien lesionó con un corvo causándole la muerte. Ambos se encontraban bebiendo alcohol cuando sucedió el hecho. Pineda Pérez será remitido por el delito de homicidio.

El otro homicidio reportado fue en Atiquizaya, Ahuachapán Norte. La víctima fue un hombre quien se encontraba en una venta de granos básicos y tuvo problemas con el dueño quien lo lesionó con un objeto contundente, falleció en el lugar. De acuerdo con la investigación, ambos habían estado bebiendo alcohol. El responsable fue capturado de inmediato y se identificó como Miguel Ángel Sandoval Castaneda, de 55 años de edad, quien será remitido por el delito de homicidio.

Durante el mes de febrero, las autoridades registraron cinco muertes por violencia homicida, correspondientes a los días 2, 6, 8 y 23; el día 23 de febrero ocurrieron dos en la zona oriental. Según los datos de la PNC, enero cerró con cuatro homicidios. Mientras que el año 2025, cerró con 82 homicidios a escala nacional, la mayoría son atribuidos por secuelas o efectos del alcohol.

