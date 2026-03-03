Sujeto es detenido tras agredir a su compañera de vida en Cojutepeque

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Por golpear a su compañera de vida, Jonathan Mauricio García Rivas, de 32 años de edad, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil este lunes.

La institución policial indicó que en redes sociales circuló un video en el que se denunciaba a un hombre por golpear a su compañera de vida en Cojutepeque, Cuscatlán Sur. Los equipos lo capturaron en la colonia Las Delicias de Cojutepeque. y será remitido por el delito de lesiones.

En otro caso de intolerancia, la PNC capturó a dos sujetos quienes apuñalaron a un hombre en un bar de Aguilares, San Salvador Norte, durante la madrugada del domingo. Los sujetos fueron identificados como: Brandon Omar Castillo Rivera quien huyó de la escena, pero fue ubicado por Inteligencia Policial sobre la calle principal de la colonia Reubicación 2, Chalatenango Centro, y Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local, que también se dio a la fuga, pero las Fuerzas Especiales lo ubicaron siempre en la zona de Aguilares, San Salvador Norte.

El hecho sucedió luego de que los ahora detenidos iniciaron una pelea, la víctima intentó separarlos, pero ambos lo golpearon y apuñalaron de gravedad, después escaparon. Serán remitidos por intento de homicidio.

