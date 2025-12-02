Página de inicio » Nacionales » Impulsan redes de apoyo y denuncia contra la violencia hacia las mujeres
El Festival para la Restitución de Derechos de las Mujeres, realizado en el Parque de Santiago de María, en Usulután Norte, tenía el propósito de visibilizar la violencia contra las mujeres.

Impulsan redes de apoyo y denuncia contra la violencia hacia las mujeres

Redacción Nacionales 2 diciembre, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en Impulsan redes de apoyo y denuncia contra la violencia hacia las mujeres 218 Vistas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Festival para la Restitución de Derechos de las Mujeres, realizado en el Parque de Santiago de María, en Usulután Norte, tenía el propósito de visibilizar la violencia contra las mujeres y fortalecer las redes comunitarias de apoyo.

 

El festival  que fue organizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, realizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En la actividad se reunieron más de 150 participantes, entre ellas lideresas comunitarias, de instituciones locales y organizaciones ejecutoras.

Entre lo más destacado fue el  lanzamiento de la campaña “No la dejamos pasar”, una apuesta colectiva para fomentar la denuncia, acompañar a las mujeres sobrevivientes y movilizar a la comunidad frente a cualquier forma de violencia.

El festival también abrió espacios creativos y pedagógicos para sensibilizar a diferentes públicos. La presentación de una obra de títeres permitió reflexionar con niñas, niños y personas adultas sobre los derechos de las mujeres y las distintas manifestaciones de violencia. Paralelamente, lideresas comunitarias compartieron procesos de organización y participación impulsados desde la Estrategia “Nosotras Seguimos”, activa desde 2019.

Además, se instaló un espacio productivo para emprendedoras locales. La jornada concluyó con una firma simbólica a favor del reciclaje y la sostenibilidad ambiental, reafirmando que la justicia de género también implica cuidar el entorno.

