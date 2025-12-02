Comité pide auditoría financiera al Fondo de Protección de los Trabajadores del ISSS

Compartir

“Se debe garantizar a cada trabajador que al culminar su vida laboral, tenga la plena seguridad de que su dinero está respaldado, resguardado y disponible”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante la creciente incertidumbre y desconfianza manifestada por numerosos empleados, el Comité de Trabajadores para la Defensa del Fondo de Protección y Retiro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) pidió a la Corte de Cuentas de la República una auditoría financiera, operacional, control interno y cumplimiento de objetivos al Fondo de Protección de los Trabajadores del Seguro Social.

Cerca de mil trabajadores quienes ya llevan un año de haber dejado de laborar en el ISSS no se les ha otorgado este fondo de retiro, luego de haber entregado años de servicio a la institución, por lo que tienen dudas sobre la disponibilidad de los recursos que les corresponde al momento de pensionarse, retirarse, renunciar o enfrentar despidos colectivos ejecutados por la administración.

“Como trabajadores organizados y conscientes de la importancia de este fondo, consideramos indispensable que exista claridad absoluta sobre el estado real de los recursos, que pertenecen exclusivamente a quienes han dedicado su vida laboral al servicio público de la salud y de la seguridad social”, expresó el Comité.

El objetivo es garantizarle a cada trabajador que al culminar su vida laboral tenga la plena seguridad de que su dinero está respaldado, resguardado y disponible tal como la ley establece.

El Comité reafirmó que darán seguimiento permanente a todas las acciones, decisiones y movimientos administrativos relacionados con el Fondo de Protección, exigirá que los procesos cumplan con los estándares de transparencia, legalidad y buen manejo de los recursos, y porque respeten los derechos adquiridos de cada trabajador sin importar su condición laboral actual.

“Pedimos a las autoridades correspondientes para que se realice auditoría exhaustiva, y se brinde a los trabajadores la tranquilidad que merecen sobre el futuro de sus recursos, estamos preocupados y comprometidos porque se actúe con el único propósito de proteger el patrimonio laboral que miles de compañeros han construido con el esfuerzo y sacrificio a lo largo de los años”, sostuvo.

El Fondo de Retiro es una administración conjunta de dos partes, este ahorro se tiene desde que el empleado inicia a trabajar en el ISSS, sin embargo, quienes ya se retiraron de la institución al momento de solicitar los fondos les dicen que llamen posteriormente o al siguiente mes, sin darles ninguna respuesta más.

“La solicitud de auditoría a la Corte de Cuentas se debe a que existe atraso de aproximadamente casi un año en la entrega de fondos, a los compañeros que se retiran y llegan a su etapa de jubilación, igual los que se retiran de forma voluntaria, no se les está entregando el dinero”, afirmaron los representantes del Comité.

Manifestaron que la Corte de Cuentas es la primera instancia donde han acudido para exponer la problemática, pues es un

ahorro que los trabajadores ya retirados necesitan para subsistir, muchos empleados han dicho que los usureros los están “ahogando” con las deudas, porque es dinero el cual esperaban recibir pronto, pero no ha sido así.

Expresaron que existe una preocupación legítima y profunda sobre el futuro de los ahorros laborales, los cuales le pertenece exclusivamente a quienes han cotizado toda una vida, y por eso están exigiendo transparencia, certeza y respeto, porque la mayoría de afectados son personas arriba de 60 años ya retirados laboralmente.

“Tenemos la preocupación del atraso del pago del Fondo de Retiro, llamado Fondo de Protección, otra de las preocupaciones que se tienen como trabajadores es que no se les logre su liquidez, durante años miles de trabajadores hemos ahorrado y cotizado de manera responsable para nuestro Fondo de Retiro”, indicó uno de los representantes del Comité.

A la vez, enfatizó que las nuevas generaciones de trabajadores del ISSS, miles de jóvenes que recién comienzan a cotizar han expresado su temor que al momento de retirarse no haya fondos suficientes para reconocerles lo que han ahorrado durante toda una vida laboral.

Recordó a las autoridades que los trabajadores de la salud han entregado años, en muchos casos, décadas de servicio, estando en primera línea cuidando, atendiendo y defendiendo la salud de la población, por eso, no es aceptable que al momento de retirarse los traten con indiferencia.

Recalcó que el Fondo de Protección y Retiro no es un privilegio, sino un derecho adquirido con años de esfuerzo, sacrificio y dedicación.

