Denuncian despidos masivos en el ISSS

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los sindicatos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunciaron despidos masivos las Unidades Médicas Atlacatl, San Jacinto, Santa Anita, Hospital General y otros centros de salud.

Según los sindicatos, cerca de 100 trabajadores han sido despedidos incluyendo pediatras, médicos de familia y generales, sin que el ISSS haya contratado a nadie para reemplazarlos.

“Los despidos masivos en el sector salud no son un problema administrativo, sino una amenaza directa contra la vida de la población, es una consulta menos, una cama sin atención, una demora que puede costar vidas”, sostuvieron los sindicatos de SIMETRISSS, SEISSS y SIDETISSS.

Con esta decisión administrativa de despedir a personal de salud en el ISSS, más de 5 mil pacientes quedarían sin atención directa, poniendo en riesgo la salud de 2.1 millones de derechohabientes, ahora corre el riesgo de colapsar por decisiones administrativas que parecen no medir el daño que causan a los pacientes.

“Niños con enfermedades, familias que requieren control médico, personas que necesitan tratamiento constante, todos ellos están en riesgo, la falta de personal médico no es un número más, se traduce en citas canceladas, largas esperas y un servicio que podría desbordarse en cualquier momento”, externaron.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) expresó su repudio a la política de despidos que ha y sigue impulsando este gobierno “dictatorial”, esta semana se ha estado entregando cartas de despido en el sector salud, esto incluye médicos, enfermeras, técnicos entre otros, con estos despidos no se afecta únicamente la ya precaria situación laboral sino a la población.

“Se empeora la atención en salud y pacientes con enfermedades crónicas, terminales, o que requieren algún tipo de atención especial son profundamente afectados, como Mesa Permanente por la Justicia Laboral, exigimos el respeto irrestricto a las leyes y el cese a la ola de despidos arbitrarios en el sector salud”, exigió.

En una columna de opinión publicada en un medio digital, el secretario del SIMETRISSS, Rafael Aguirre, señaló que en el Seguro Social los edificios han sido renovados, pero dentro de ellos los trabajadores se enfrentan a una realidad, la cual no coincide con la narrativa oficial, equipos relucientes, pero sin suministros necesarios ni medicamentos, infraestructura remodelada, pero sin la capacidad de responder a la demanda.

Aguirre recalcó que el abastecimiento de medicamentos continúa siendo irregular, no hay antihipertensivos, antibióticos, analgésicos y tratamientos para enfermedades crónicas, lo cual obliga al paciente a peregrinar o comprarlos de su bolsillo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...