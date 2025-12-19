Nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador será Troy Edgar

Compartir

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

Troy Edgar será el próximo embajador de Estados Unidos en El Salvador, según lo anunció recientemente el presidente estadounidense Donald Trump, quien destacó la trayectoria del nuevo funcionario en temas de seguridad fronteriza y defensa nacional.

Trump aseguró a través de una publicación en la red Truth Social, que Edgar ha demostrado “un liderazgo excepcional” desde su regreso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 20 de enero.

Además, señaló que su experiencia y disciplina lo convierten en la persona idónea para el cargo.

Sobre su cargo Edgar publicó que aceptaba humildemente la nominación y la oportunidad de servir como Embajador de Estados Unidos en El Salvador.

Y agradeció al Presidente Trump la oportunidad de continuar su servicio público.

“El Salvador es un país amigo de Estados Unidos”, dijo el nuevo embajador y agregó que durante su gestión espera “servir al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, para continuar nuestra diplomacia con el pueblo salvadoreño y así garantizar la prosperidad del pueblo estadounidense y promover nuestros intereses nacionales”.

Para Trump el nuevo embajador tendrá un papel clave en el fortalecimiento de la cooperación con el gobierno salvadoreño, especialmente en materia de seguridad, como parte de la estrategia de Estados Unidos para el hemisferio occidental.

Con esta nominación Trump busca avanzar en la consolidación de una región más segura y fortalecer la presencia e influencia de Estados Unidos en América Latina.

Edgar era subsecretario del DHS y uno de los funcionarios de mayor rango en la estructura liderada por Kristi Noem.

En la actualidad la Embajada de Estados Unidos en El Salvador es dirigida por la encargada de negocios, Naomi Fellows.

Fellows asumió luego de que el exembajador William Duncan concluyera su misión diplomática, el 31 de julio, tras retirarse del Servicio Exterior estadounidense, luego de 33 años.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...