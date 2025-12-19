PROVIDA cierra 2025 con múltiples proyectos exitosos y refuerza su compromiso para el próximo año

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Las distintas asambleas comunitarias en las que ha tenido participación la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA llevaron a cabo jornadas de rendición de cuentas, mediante la presentación de informes económicos y de impacto social. En estos espacios se detallaron los resultados de los proyectos impulsados por la organización sin fines de lucro durante 2025.

En la comunidad de Sumpul Chacones, la Junta de Agua presentó a la población el informe económico de las intervenciones realizadas, las cuales contaron con el acompañamiento de Solidaridad Internacional del País Valenciano y el financiamiento de la Diputación de Valencia. Durante el año, estas acciones fortalecieron las capacidades comunitarias y la respuesta local en diversos sectores del país, en coordinación con PROVIDA.

De igual forma, en la comunidad de Loma Larga, el presidente de la ADESCO dio a conocer el informe de las actividades desarrolladas y los logros alcanzados durante el año. En la asamblea también se presentó el informe financiero y se analizó la situación del derecho humano al agua en El Salvador, el cual, según la comunidad, se encuentra en riesgo.

En el distrito de Tejutepeque, PROVIDA participó en la asamblea general de la Asociación de Desarrollo Integral de Tejutepeque, donde se informó sobre la ejecución de proyectos y operaciones realizadas en 2025. En este municipio, la comunidad destacó que la participación de PROVIDA fue clave para la coordinación y ejecución de programas y proyectos en el distrito de Tejutepeque, Cabañas Oeste.

Otra asamblea comunitaria de rendición de cuentas y transparencia se desarrolló en la comunidad de Buena Vista, distrito de San Ignacio. En esta jornada, el presidente de la ADESCO presentó el detalle de los ingresos y egresos provenientes de las cuotas por el servicio de agua, así como un resumen de las actividades realizadas en la comunidad. Además, se facilitó un espacio para socializar el mapa hídrico del distrito.

A pesar de estar cerca del cierre de 2025, PROVIDA continuó con su labor humanitaria. Recientemente, la Mesa Técnica de Migración de Chalatenango Centro desarrolló una jornada de trabajo orientada a fortalecer las capacidades técnicas de sus integrantes en temas como las rutas de atención a denuncias por personas migrantes desaparecidas y la difusión de mensajes de autocuidado para personas migrantes.

En materia de derecho al agua y calidad del agua, se realizó la entrega de insumos de cloración para sistemas comunitarios en las comunidades de Caballero, Loma Larga, Las Granadillas, Buena Vista y Teosinte.

Asimismo, se desarrolló un intercambio de experiencias entre mujeres, con la participación de la asociación ACIBAL de Ignacio Ellacuría y las comunidades de Pedro Díaz, Chacones y Avelares. Durante la jornada, las participantes compartieron sus experiencias de vida en torno a la organización comunitaria, los obstáculos enfrentados en sus procesos de liderazgo y las motivaciones que las impulsan a continuar trabajando.

En coordinación con la Asociación de Mujeres ASOMUS de Suchitoto también se llevó a cabo una jornada de autocuidado que abordó diferentes dimensiones de la salud física, mental, emocional y social, a través de actividades grupales que fortalecieron los lazos comunitarios y generaron un ambiente de apoyo mutuo. Esta actividad se realizó en el marco del proyecto “Promoviendo los derechos sexuales, derechos reproductivos y el empoderamiento de las mujeres rurales de San Esteban Catarina y Suchitoto”.

De igual forma, se desarrolló un intercambio de experiencias y saberes entre mujeres de sistemas de agua y de la Asociación de Mujeres ASOMUS de Suchitoto, con la Asociación de Mujeres AMUF, de San Sebastián Asuchio, La Libertad. Durante la jornada, se dio a conocer el trabajo que realizan las mujeres en sus huertos agroecológicos y se efectuó un recorrido con prácticas demostrativas sobre la elaboración de abonos y fertilizantes orgánicos. Esta actividad fue coordinada por PROVIDA, PROGRESO y CRIPDES La Libertad.

Otra de las actividades realizadas en los últimos días de 2025 fue el encuentro mixto para el análisis de brechas de desigualdad en el ámbito comunitario y familiar. En esta jornada se promovió la reflexión y la toma de conciencia sobre las diversas formas de desigualdad presentes en los espacios cotidianos. A través del diálogo, las y los participantes identificaron situaciones de desigualdad, analizaron sus causas y reconocieron su impacto en la vida diaria.

Asimismo, PROVIDA, como parte de la Mesa Intersectorial de Atención a Personas Adultas Mayores del distrito de Nejapa, participó en la “Jornada de Autocuidado y Cuidado Colectivo con instituciones, organizaciones y unidades municipales”, ejecutada por CIDEP en coordinación con la Alcaldía de San Salvador Oeste, distrito de Nejapa.

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a las comunidades en la construcción de una vida digna.

“Con mucha satisfacción finalizamos este 2025 fieles a la misión encomendada por nuestros fundadores y fundadoras hace más de 41 años”, expresaron representantes de la organización.

“De cara al 2026, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a las comunidades, promoviendo el desarrollo humano sostenible para una vida digna, con el apoyo y la solidaridad de la cooperación en la construcción de la justicia social”, concluyó PROVIDA.

