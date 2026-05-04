Marcha del 1 de mayo genera incomodidad y miedo al gobierno salvadoreño

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, calificó la marcha del 1 de mayo como un total éxito y aseguró que se convierte en una muestra clara de la organización y la recuperación del respaldo popular hacia el partido de izquierda. Para Flores, la conmemoración del Día de la Clase Trabajadora es la lucha de la izquierda, de los sindicatos y de la gente organizada con pensamiento revolucionario.

Cientos de miles de personas se expresaron en las calles de la capital en rechazo de las políticas del gobierno dictatorial y sin duda eso le “genera incomodidad y miedo” al partido Nuevas Ideas, aseguró el líder de izquierda.

“Marchar es nuestro derecho y nuestro deber. La bandera del FMLN es bandera de lucha, algunos que ahora critican y difaman anduvieron empuñando por años (esa bandera), nosotros seguimos empuñando sin traicionar, con el enfoque claro de que estamos construyendo alternativas económicas, de salud, de educación” enfatizó el secretario.

A nivel mundial el 1 de mayo se conmemora el Día de la Clase Trabajadora recordando la gesta heroica de los mártires de Chicago a favor de mejores condiciones laborales y para poner en evidencia las demandas que existen para las y los trabajadores en la actualidad. En el caso de El Salvador, trabajadores del área de salud, educación, comerciantes, colectivos ambientales y diferentes organizaciones sociales exigieron al gobierno estabilidad laboral, acceso a servicios públicos de calidad, respeto a derechos laborales y no más acciones represivas.

En rueda de prensa, el político hizo extensivo su agradecimiento y felicitación a todos los compañeros y militantes del partido que participaron de una u otra forma en la marcha, así como a los estudiantes de la Universidad de El Salvador que marcharon junto al partido.

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