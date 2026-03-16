PROVIDA reporta avances en salud comunitaria y proyectos productivos con mujeres en 2026

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA presentó un informe sobre los proyectos desarrollados durante lo que va de 2026, enfocados en mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables mediante procesos participativos en salud integral, gestión de riesgos y resiliencia frente al cambio climático, con un enfoque de derechos, género y generacional.

En el área de salud comunitaria, la organización informó que se realizaron talleres sobre salud sexual y reproductiva y prevención del cáncer cérvix con comités comunitarios de salud.

Estas jornadas se desarrollaron durante enero y febrero de 2026 con la participación de mujeres organizadas en comités comunitarios. Los talleres abordaron la salud sexual y reproductiva como un derecho vinculado al bienestar físico, mental y social en todos los aspectos del sistema reproductivo.

“No solo se trata de la ausencia de enfermedades, sino de tener una vida sexual segura, satisfactoria y la libertad de decidir sobre la reproducción”, destacó PRO-VIDA.

Asimismo, se impartieron talleres de prevención del embarazo en adolescentes, orientados a sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias de los embarazos tempranos en la vida de las jóvenes.

“La mayoría de los embarazos adolescentes no son deseados o planificados, y el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo, parto o posparto se duplica si las niñas quedan embarazadas antes de los 15 años”, recordó la organización.

Por otra parte, PRO-VIDA también ejecutó acciones en gestión integral de riesgos y cambio climático. En este ámbito, la organización informó sobre la entrega de harina fortificada a personas adultas mayores con bajo peso en comunidades rurales de Tacuba, como una medida para mitigar el impacto del alza en los precios de los alimentos y la pérdida de cultivos asociada al cambio climático.

“Luego de un proceso de evaluación nutricional en adultos mayores de los cantones El Jícaro y San Juan, en el distrito de Tacuba, municipio de Ahuachapán Centro, identificamos a 81 personas con delgadez o bajo peso. Por ello, entregamos a cada una una dotación de 10 libras de harina fortificada como complemento alimenticio, además de orientaciones sobre su preparación”, detalló la institución.

Esta asistencia benefició a 250 adultos mayores en la zona y se enmarca en el proyecto Acción anticipatoria para enfrentar la inseguridad alimentaria causada por inundaciones inusuales, agregó la organización.

También se fortalecieron medios de vida en la comunidad indígena Santa Rosa. Junto a la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR), se entregaron paquetes de alimentos, kits de higiene, filtros para agua de consumo, aves de corral y concentrado a 30 familias de la comunidad Santa Rosa, en el cantón El Matazano, distrito de Santa Catarina Masahuat, municipio de Sonsonate Norte.

Esta intervención se ejecuta en el marco del proyecto Acción humanitaria para la recuperación de familias afectadas por lluvias en El Salvador, con apoyo de Margaret A. Cargill Philanthropies y la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR), implementado por la MPGR y PRO-VIDA.

Asimismo, se destacó la participación de la organización en la reunión de la Comisión Municipal de Protección Civil del distrito de Nejapa, donde se presentó el informe del plan Fin de Año Seguro 2025.

“PRO-VIDA forma parte de esta comisión con el objetivo de aportar y contribuir a salvaguardar vidas humanas en situaciones de emergencia en este distrito de San Salvador Oeste, que registra antecedentes de desastres con pérdidas humanas”, señaló la organización.

En esta ocasión, la institución participó en una reunión en la que se presentó el informe del plan de fin de año seguro 2025 y el cronograma anual de reuniones para 2026.

“Somos parte de este espacio desde nuestro programa de Gestión de Riesgos y Cambio Climático”, explicó PRO-VIDA.

La institución también integra la Mesa Técnica de Gestión Integral de Riesgos y Reducción del Riesgo a Desastres, junto a diversas organizaciones e instituciones que promueven el derecho a la educación. Este espacio es liderado por el Ministerio de Educación de El Salvador, donde recientemente se trabajó en la planificación de acciones para 2026.

PRO-VIDA también participó en la reunión de seguimiento de la Mesa de Manejo y Control del Fuego y Agua en Suchitoto, donde se realizaron jornadas de capacitación sobre el uso y manejo de drones para el monitoreo y detección temprana de incendios forestales en zonas de difícil acceso.

Estas acciones están orientadas a fortalecer la prevención de incendios forestales, la protección de vidas humanas y la conservación del medio ambiente y los ecosistemas.

Por otra parte, en el área de Mujer, Género y Desarrollo, la institución ha apostado por el fortalecimiento de iniciativas productivas lideradas por mujeres.

En ese sentido, PRO-VIDA impulsa proyectos de crianza de aves de doble propósito con mujeres de la Asociación ASMUPAZ, en San Francisco Chalatenango. Además de la entrega de aves, las participantes reciben asesoría técnica para reducir la mortalidad y mejorar la productividad.

Este acompañamiento se realiza con el apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía y el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

“También acompañamos el desarrollo de iniciativas productivas lideradas por mujeres en la comunidad Sumpul Chacones, en el distrito de San Francisco Morazán, con el apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía y el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, destacó la organización.

Asimismo, se desarrollaron talleres sobre huertos agroecológicos sostenibles como medios de vida para mujeres, donde se realizaron prácticas de elaboración de insumos orgánicos como compostaje mejorado de suelo y caldo sulfocálcico, en coordinación con la Asociación de Mujeres AMUSEC de San Esteban Catarina.

“También realizamos visitas a las comunidades de Guarjila y Las Minas, en la región de Chalatenango, para verificar las condiciones de espacios destinados al establecimiento de huertos liderados por mujeres de las asociaciones ASMUCHAL y ASMUSEG”, concluyó la organización.

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