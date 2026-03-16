Comunidades conmemoran el Día del Río Lempa con llamado a su recuperación

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Saúl Méndez

Colaborador

El pasado sábado 14 de marzo, en el marco del Día Nacional del Río Lempa, comunidades de Chalatenango y Cabañas realizaron actividades conmemorativas para alertar sobre el deterioro de la principal fuente de agua del país. Durante la jornada, los participantes hicieron un llamado a evitar lo que consideran la “estocada final” contra el río y exigieron la implementación de un plan urgente de rescate, recuperación y protección del afluente.

“Las comunidades ambientalistas y cristianas venimos a bendecirlo, a defenderlo y a pedirle a todo el país que lo cuidemos: que dejemos de contaminarlo y lo recuperemos, para la vida de las presentes y futuras generaciones”, declararon.

A la actividad también se incorporó “El Club de los Sin Cuenta”, del programa Encuentro Con Julio Villagrán, que a su paso por el puente Cuscatlán entre San Vicente y Usulután, hicieron un pequeño homenje donde se leyó un pronunciamiento.

El río Lempa es clave para el abastecimiento de agua y para actividades como la agricultura, la pesca, el turismo y otras dinámicas económicas de miles de comunidades en cerca de doscientos distritos de los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, San Vicente y Usulután.

Además, el Lempa provee alrededor del 70 % del agua potable que abastece al Área Metropolitana de San Salvador, mientras que sus centrales hidroeléctricas generan aproximadamente una tercera parte de la energía eléctrica que consume el país. Sus aguas y cuencas también albergan centenares de especies acuáticas y terrestres, diversos ecosistemas y mantos acuíferos subterráneos.

Sin embargo, pese a su importancia para el país, el río enfrenta un acelerado proceso de deterioro debido a la sobreexplotación de sus recursos, la degradación de sus ríos tributarios, la destrucción de bosques y humedales, el manejo inadecuado de desechos sólidos en toda su cuenca y la descarga de aguas residuales provenientes de centros urbanos. A ello se suma el manejo inapropiado de desechos industriales y agroindustriales, la actividad minera en Guatemala y los efectos del cambio climático.

Según las comunidades, surge la amenaza de una mayor contaminación y deterioro ambiental ante la posible reactivación de proyectos mineros en la zona norte del país. Señalan que la implementación de la nueva Ley General de Minería Metálica y convenios internacionales, como el “Acuerdo sobre Comercio Recíproco” firmado recientemente con el gobierno de Estados Unidos, podrían agravar la situación del río.

De acuerdo con los manifestantes, dicho convenio abriría la puerta a empresas mineras estadounidenses y plantearía la posibilidad de extraer minerales radiactivos como torio, así como instalar plantas nucleares o trasladar desechos radioactivos al país.

Las comunidades también advirtieron que la minería metálica podría afectar las cuencas del río Lempa mediante la tala de bosques y la remoción de grandes volúmenes de roca en zonas montañosas. Además, señalaron que el uso intensivo de agua para procesos de lixiviación podría afectar las zonas de recarga hídrica y aumentar la presencia de sustancias tóxicas en el río.

Las comunidades que participaron en las actividades realizadas en distintos puntos de la ribera del río Lempa demandaron la implementación de medidas urgentes para detener su degradación, especialmente acciones orientadas a eliminar las fuentes de contaminación provenientes de aguas residuales, desechos industriales, agroquímicos y residuos sólidos.

También solicitaron restablecer la prohibición de la minería metálica mediante la derogación de la actual Ley General de Minería Metálica y la revisión de convenios relacionados con comercio, minerales y energía nuclear que, según señalaron, podrían abrir paso a actividades extractivas en el país.

Reiteraron el llamado a la población salvadoreña a defender el río Lempa, recuperar las fuentes de agua superficiales y subterráneas, revertir el deterioro ambiental y garantizar la continuidad de la vida en el territorio.

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