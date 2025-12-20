Foro advierte sobre el costo social por despidos de médicos y paramédicos en el ISSS

Rosario Rivas

El Foro Nacional de Salud advierte que los despidos de personal estratégico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) son preocupantes y quienes pagarán las consecuencias son los derechohabientes que cotizan para recibir una atención digna.

El despido de médicos pediatras, así como de personal clave en la atención directa de las personas, es un retroceso en los avances que se habían logrado en la salud de los niños y niñas.

Los integrantes del Foro advierten que los despidos de personal médico estratégico tienen un costo muy alto en la salud de la población.

Y agrega que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social atraviesa una creciente precarización, cuya magnitud resulta difícil de explicar, considerando que mensualmente recibe los aportes de los trabajadores afiliados.

Entre el personal despedido se encuentra personal de la Unidad Médica Atlacatl, la Unidad Médica San Jacinto, la Unidad Médica Santa Anita, el Hospital General y otros centros de atención, denuncian.

El Foro también advierte que han despedido paramédicos, lo que agrava la situación del sistema de salud pública.

Además, de la reducción del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que en sus inicios articulaba a los distintos proveedores de salud y a otras instituciones de auxilio para una atención integral de las emergencias, agrava la situación.

Al referirse a la reducción en el SEM dijo que se está limitando su capacidad de respuesta ante situaciones críticas, ya que se refiere al mecanismo de traslado de pacientes.

