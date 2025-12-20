Valencia y Mallorca pactan tablas en fútbol de España

Compartir

Valencia, España/Prensa Latina

Valencia y Mallorca pactaron tablas este viernes a un gol por bando en el arranque de la jornada 17 de la liga española de fútbol.

El estadio de Mestalla en Valencia devino sede de un duelo en el que los visitantes tomaron ventaja en la primera mitad gracias a diana al minuto 23 de Samu Costa y aunque el cuadro de casa contó con varias ocasiones de igualada fueron en desventaja 0-1 al descanso.

La tropa chés supo aprovechar el arranque de la segunda mitad y a siete minutos del reinicio de las acciones el delantero español Hugo Duro colocó el 1-1 parcial.

Los dirigidos por Carlos Corberán intentaron por disímiles maneras anotar otra diana que les adjudicase tres valiosos puntos, pero, entre la falta de puntería, y el acierto de la defensa rival, la pizarra en Mestalla no sufrió más cambios.

Tras el resultado Mallorca arribó a 18 unidades, válidas para el escaño 14, entretanto Valencia tiene en el 16 su número de liga hasta el momento al poseer esos puntos y ubicación, con la zona de descenso respirando muy de cerca para los murciélagos.

