Condena Cuba muertes por hipotermia en Gaza durante asedio israelí

Compartir

La Habana/Prensa Latina

Las autoridades de Cuba repudiaron este viernes las recientes muertes por hipotermia de decenas de ciudadanos en la Franja de Gaza y responsabilizaron de ello al Gobierno de Israel. “Denunciamos la muerte de al menos 17 personas por hipotermia en Gaza, incluidos cuatro niños”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez.

En un mensaje en la red social X, el Canciller asegura que las víctimas debían dormir «en carpas y en otros refugios sin condiciones, debido a la destrucción del 81 por ciento de todas las estructuras y edificios de la Franja provocada por los bombardeos israelíes».

Comentó, además, que el «régimen sionista debe detener el genocidio y el exterminio al que están sometiendo al pueblo palestino».

Asimismo, instó a Israel a «asegurar la entrada amplia y sin límites de ayuda humanitaria que permita la reconstrucción urgente de viviendas y la atención de todas las personas».

Según informes oficiales, casi dos decenas de personas murieron en los últimos días como consecuencia del fuerte descenso de la temperatura y la imposibilidad de acceder a refugio y alimentación, debido al asesino que sufre el enclave.

La Defensa Civil de Gaza advirtió que una intensa ola de frío amenaza la vida de los niños, porque muchas familias carecen de calefacción adecuada ante el empeoramiento de las condiciones humanitarias por el genocidio israelí en Gaza

Me gusta esto: Me gusta Cargando...