Trump le niega a Lula invasión a Cuba, pero sus actos le contradicen

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Washington/Prensa Latina

El presidente Donald Trump le habría dicho ayer a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que no tiene planeado invadir a Cuba, pero sus actos apuntan a una agresión militar a la isla.

«Si la traducción fue correcta, me dijo que no piensa invadir a Cuba», expresó Lula en respuesta a preguntas de los periodistas poco después de su reunión de más de tres horas con Trump en la Casa Blanca.

Eso fue lo que dijo y creo que es así, sobre todo porque Cuba quiere dialogar y Cuba quiere encontrar una solución para poner fin al bloqueo, que calificó como el mayor y más prolongado en la historia de la humanidad, dijo el mandatario sudamericano.

Siguiendo el hilo de sus pensamientos, Lula adelantó que se ofrecería como mediador para encontrar una salida pacífica al actual escenario de tensiones que provoca Trump contra la isla antillana.

«Si él (Trump) necesita ayuda para discutir la situación de Cuba, estoy complemente a disposición», señaló el gobernante brasileño, quien subrayó que su viaje a Estados Unidos ha sido especialmente para discutir asuntos relacionados con su país.

Precisamente, sobre el encuentro a puerta cerrada en la Casa Blanca, tanto el presidente Lula como el grupo de ministros que le acompañaron lo definieron de excelente y muy positivo.

Señaló igualmente el buen rumbo de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil. Comercio bilateral, minerales críticos, enfrentamiento al crimen organizado, figuraron entre los temas principales de la reunión.

En sentido contrario, las relaciones entre EEUU y Cuba están marcadas por la amenaza del mandatario estadounidense de “tomar de inmediato” la isla antillana y desplegar frente a sus costas al mayor portaaviones de la Armada estadounidense, que se acompaña por un grupo de buques de ataque.

Este jueves, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas medidas coercitivas unilaterales contra Cuba. Lo divulgado pone nombres concretos a una orden ejecutiva de Trump del pasado 1 de mayo con el fin de aumentar la presión sobre la nación caribeña.

Los jefes de Estado de los dos países más poblados del continente tienen posiciones opuestas en temas como la situación en Venezuela, Cuba, Gaza e Irán.

La visita del gobernante de la nación sudamericana, anunciada desde enero y prevista en un inicio para el mes de marzo, fue cancelada entonces en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

Este jueves la agenda incluyó el encuentro entre los dos jefes de Estado y un almuerzo en la Casa Blanca.

Trump y Lula tuvieron, antes otros dos topes cara a cara: un saludo en la Asamblea General de la ONU y una reunión de casi una hora en Malasia en octubre pasado.

En la comitiva que acompaña al presidente brasileño se encuentran los ministros de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira; de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César; de Hacienda, Dario Durigan; de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa; y de Minas y Energía, Alexandre Silveira; además del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

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