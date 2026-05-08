Ratifican reforma constitucional para circunscripción de la diáspora: tendrán 6 diputados

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya

La Asamblea Legislativa ratificó las reformas constitucionales para habilitar una circunscripción número 15 para la diáspora, también para que los partidos políticos ya no propongan las ternas para integrar el Tribunal Supremo Electoral.

Este jueves, el oficialismo ratificó con 57 votos ambas reformas; la primera es para modificar el artículo 79, quedando de la siguiente manera: “En el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral en el territorio de la República es la población y en el extranjero el registro electoral”.

En declaraciones a la prensa, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que luego de aprobadas la ratificación de la reforma se iniciaría el proceso de reformas a las leyes secundarias.

“Seguramente (…) ahora mismo, al final de la plenaria, va a pasar otra vez a Comisión Política para ver las reformas al Código Electoral, a la Ley de Partidos Políticos. Ahí se va a determinar cuántos diputados van a ser, y de dónde van a salir”, dijo Castro ante las preguntas sobre cómo se definirán los escaños para la diáspora.

El legislador sostuvo que se tiene que dar “todo el sustento legal” para que a los salvadoreños que viven en el exterior, con dirección en el exterior, su voto no les sea consignado al departamento de San Salvador, sino que sea consignado a esa circunscripción 15 que se va a crear.

El funcionario pidió calma ante toda la incertidumbre que se genera en la opinión pública sobre el número de escaños a asignar para la diáspora.

Luego de la plenaria de este jueves, la Asamblea dio ingreso a una iniciativa para reformar el Código Electoral para asignar los escaños a la Asamblea Legislativa para la circunscripción 15 referente a los salvadoreños en el exterior. Según la iniciativa, se le asignarán 6 diputados. A la circunscripción de San Salvador se le quitan 5 espacios y a La Libertad 1. San Salvador pasaría de tener 16 diputados a 11.

Sobre el tema, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, sostuvo que la Constitución de la República establece que las circunscripciones electorales en el territorio nacional se van a basar en la cantidad de población que haya en este departamento.

“Es decir que, así como existe población, así es la cantidad de diputados que se dan en cada departamento. Entonces, si en el departamento de La Libertad son tantos diputados, es porque así es la cantidad de gente que vive en ese departamento”, explicó.

Sin embargo, señaló que “hay departamentos que están sobrerrepresentados. ¿Cuáles son? Aquellos departamentos que tienen dos diputados”, pues la ley establece que solo puede haber, mínimo, dos diputados por departamento y no uno, independientemente de si el número de habitantes es bajo.

Villatoro comentó que al revisar la cantidad de migración de los departamentos “son justamente de esos departamentos que tienen dos diputados”. “Los departamentos donde hay menos gente que ha migrado hacia otros países son los departamentos de San Salvador y La Libertad. Por lo tanto, no tiene sentido que se les quiera quitar diputados solo porque tienen más cantidad de escaños”, puntualizó.

Esto, luego de que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijera que no se está contemplado el aumento de diputados. “Yo creo que con 60 estamos bien, incluyendo la representación que quede de nuestros hermanos que viven en el exterior y yo creería que sería un poco injusto, también, que le quitemos diputados que tienen 2”.

“San Salvador tiene 16 diputados, hay otros departamentos que tienen más de 5, 6, 7; entonces, no sé, quizás ahí es donde podemos ver cómo van a hacer las fórmulas que ahora andan en el aire”, sostuvo Castro.

Durante la discusión de la ratificación de la reforma constitucional para habilitar la circunscripción 15 para la diáspora, la diputada Marcela Villatoro sostuvo que lo correcto habría sido que, junto con la reforma constitucional, se presentara el pliego de reformas a las leyes secundarias para que todo estuviera claro.

El diputado de ARENA, Francisco Lira, señaló que Nuevas Ideas decidió no convocar a la Junta de Vigilancia Electoral, por lo que cuestionó que no hubo mucha discusión. Sobre el tema, el legislador sostuvo que los salvadoreños en el exterior merecen tener una representación, “pero una que pueda ser legal, que cumpla con el proceso constitucional, que no sea por dispensa de trámite y que no sea simplemente utilizada para un beneficio personal de diputados de Nuevas Ideas”.

El tricolor señaló que la reforma constitucional no impide que un diputado actual de Nuevas Ideas represente a los salvadoreños que viven en el exterior; es decir, “no necesariamente tiene que ser alguien que vive en el exterior para representar a ellos mismos”.

Lira sostuvo que la reforma es una estrategia electoral para concentrar el poder; “concentrarlo para seguir manipulando el sistema electoral. Todo esto, lo tenemos claro, no solo los diputados de oposición, sino también el pueblo salvadoreño, porque ustedes (NI) utilizan a los que viven fuera de El Salvador para completar el plan que vienen utilizando desde 2020, un plan de concentrar el poder”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...