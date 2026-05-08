Explosión de cohetería clandestina deja a menor con quemaduras en Santa Ana

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Saúl Méndez

Colaborador

Una explosión registrada en una cohetería ilegal ubicada en Jardines del Ranchador, polígono 5, colonia El Jordán, en Santa Ana, dejó a un menor de 14 años con quemaduras de gravedad y derivó en la captura del presunto propietario del lugar.

De acuerdo con el reporte preliminar, la explosión ocurrió mientras se realizaba el llenado de un mortero número 3. Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador acudieron a la escena y confirmaron que, al momento de su llegada, no había fuego activo, sino restos del estallido.

Como consecuencia del incidente, el adolescente sufrió quemaduras en el rostro, pecho y extremidades superiores. Inicialmente fue trasladado por particulares y posteriormente por socorristas de Comandos de Salvamento al Hospital San Juan de Dios. Más tarde, debido a la gravedad de las lesiones, fue movilizado en helicóptero hacia el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.

Tras las investigaciones iniciales, autoridades policiales capturaron a Ronald Danilo Reyes Mendoza, señalado como propietario de la cohetería clandestina y presunto responsable de operar el lugar de manera ilegal.

Según las autoridades, el detenido enfrentará cargos relacionados con manejo ilegal de explosivos y lesiones culposas, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades en este hecho.

El hecho recordó a la tarde del jueves 26 de marzo cuando se registró una explosión en una cohetería ilegal ubicada en la colonia San Francisco, en Ciudad Delgado. En dicha cohetería fallecieron un hombre y una mujer, mientras que otras siete personas resultaron con quemaduras de moderadas a graves.

Socorristas brindaron asistencia prehospitalaria inmediata a los heridos y aseguraron el perímetro para prevenir mayores riesgos. Al menos tres personas presentaban quemaduras graves, por lo que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

Las autoridades hicieron un llamado a adoptar medidas preventivas rigurosas para evitar este tipo de accidentes, así como al cumplimiento de la normativa vigente.

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