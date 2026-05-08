Director de centro escolar resulta lesionado tras colapso de techo en escuela de San Isidro Labrador

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Saúl Méndez

Colaborador

Tras el accidente que sufrió el director del Centro Escolar de San Isidro Labrador, quien resultó lesionado luego del colapso del techo del inmueble, padres de familia del centro educativo, ubicado en el distrito de San Isidro Labrador, en Chalatenango, hicieron un llamado urgente al gobierno de Nayib Bukele, al Ministerio de Educación de El Salvador y a las autoridades municipales para que prioricen la reparación de la infraestructura escolar.

De acuerdo con información compartida por la comunidad educativa, la tarde del miércoles 6 de mayo el director del centro escolar realizaba una inspección de las condiciones de la infraestructura, cuando el techo de duralita colapsó de forma repentina, lo que provocó una caída de aproximadamente cuatro metros de altura.

A raíz del accidente, el docente sufrió diversas lesiones y fue auxiliado por autoridades locales del distrito de San Isidro Labrador, agentes de la Policía Nacional Civil y socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, quienes coordinaron su traslado de emergencia al Hospital Nacional de Chalatenango.

Tras lo ocurrido, padres de familia reiteraron su exigencia para que la infraestructura del centro escolar sea intervenida de forma inmediata y advirtieron que, de no atenderse el problema, podría registrarse una tragedia mayor mientras niños y niñas reciben clases.

El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) expresó en diciembre de 2025 que el Ministerio de Educación obliga a los docentes a asumir responsabilidades ajenas a sus funciones y a renunciar a derechos históricamente conquistados por el gremio magisterial.

Uno de los casos señalados por la organización es el del maestro Juan Antonio Cruz, quien cayó desde el techo de un centro escolar mientras realizaba una tarea asignada por autoridades en enero de 2025, accidente que le provocó la muerte. El gremio lamentó el hecho y aseguró que refleja la precariedad y los riesgos presentes en muchos centros educativos, donde docentes son asignados a realizar labores fuera de sus obligaciones contractuales.

El informe del FMS también expone el caso del maestro Abel de Jesús Peñate Pérez, del Centro Escolar Alta Vista, quien falleció a causa de un paro cardíaco durante su jornada laboral, presuntamente asociado a altos niveles de estrés.

“Por eso muchos maestros se retirarán este 2026. El estrés laboral, acompañado de violaciones a derechos como hostigamiento y sobrecarga de tareas, está provocando la aparición y agravamiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas”, señalaron miembros del FMS.

La organización también cuestionó las condiciones en las que opera el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM). “Siempre reconocimos que el sistema necesitaba mejoras, pero este Gobierno ha llevado a Bienestar Magisterial a la precariedad, y muchos trabajadores siguen sufriendo despidos injustificados”, afirmó.

El FMS denunció la falta de medicamentos, la entrega de fármacos de baja calidad y la insuficiencia de médicos especialistas en el ISBM. “Esto está provocando un sistema de salud precario y con peligro evidente de colapso”, alertó.

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