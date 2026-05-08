Padres y estudiantes de Ahuachapán exigen reinstalo del profesor Wilber García

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un grupo de estudiantes y padres de familia del Complejo Educativo Isabel Carrillo de Bolaños, en Ahuachapán, se presentaron este jueves a la Asamblea Legislativa para solicitar ayuda para el reinstalo de Wilber García, profesor despedido injustificadamente.

Junto con los padres de familia y los estudiantes también se presentó el propio profesor despedido. “La petición que traemos es el reintegro a la institución de mi persona, como docente con plaza impartiendo las materias de Ciencias Naturales en dicho complejo”, dijo el profesor despedido.

Según dijo, la departamental de Educación de Ahuachapán lo citó con el fin de que firmara el documento de supresión de plaza sin explicarle el motivo. Es decir, no le informaron la razón por la que se le estaba despidiendo.

“La petición es que me den una explicación o que me puedan reintegrar, ya que los alumnos están pidiendo eso”, dijo el profesor, quien además dijo que él y su familia sienten temor de toda esta situación, que también les ha afectado económicamente ya que una de sus hijas, incluso, le manifestó que dejaría de estudiar para no verse afectados con los recursos económicos.

Carlos Alfonso Vázquez Flores, representante de los padres de familia del Complejo Educativo, señaló que el profesor “ha dejado un legado totalmente bueno ante los alumnos”. De hecho, los alumnos informaron que el día que fue despedido Wilber García se iba a inaugurar un huerto de verduras en la zona.

El padre de familia señaló que el profesor no solamente apoya en la educación de los estudiantes, sino también en lo físico, psicológico y en el deporte. “Incluso tenía la iniciativa de la banda musical del centro escolar, él con otro profesor más se hicieron a la tarea de buscar medios para que la banda crezca, para que los niños tengan una mente positiva”, dijo.

Sin embargo, “de la noche a la mañana nos lo quitan, es una causa injustificada y nadie da el porqué del despido”, señaló Carlos Alfonso Vázquez Flores.

La comunidad estudiantil tomó a mal dicha decisión ya que se trata de un profesor que cree y apoya en el crecimiento personal y colectivo de los estudiantes. Pero en la zona se tiene miedo de expresarlo, por las repercusiones que les podrían generar; por ello, un grupo de estudiantes y padres de familia anduvieron en diferentes instituciones este jueves.

En horas de la mañana, se movilizaron a Casa Presidencial para dejar un documento de respaldo de la comunidad estudiantil hacia el profesor; se movilizaron a la Asamblea Legislativa para solicitar apoyo de los legisladores; sin embargo, ningún diputado de Nuevas Ideas y ni el diputado de Ahuachapán por el PCN, Serafín Orantes, salió a recibirlos.

La fracción de ARENA los recibió para que conocieran la problemática y poder trasladar el mensaje en el pleno. De hecho, Marcela Villatoro propuso un recomendable para pedirle a la ministra de Educación, Karla Trigueros, que reinstale a los profesores Roberto Carlos Portillo y Adolfo Amaya, del Instituto Nacional de Sensuntepeque, que a inicios de esta semana también se conoció sobre sus despidos injustificados y que los estudiantes firmaron para exigir el reinstalo.

Villatoro también abogó por Socorro Hernández de Zepeda del Complejo Educativo Alejandro de Humboldt, ubicado en Ahuachapán Centro, y del maestro Wilber Edgardo García, del Complejo Educativo Isabel Carrillo de Bolaños también de Ahuachapán y quienes también fueron despedidos injustificadamente.

“Este no es un tema electorero, ya que ninguno de ellos pertenece a mi departamento; pero los diputados de Ahuachapán y Cabañas les han faltado el respeto dándoles la espalda, pero vienen las elecciones y ahí van a andarles pidiéndoles el voto”, comentó Villatoro.

El oficialismo y los partidos aliados negaron la propuesta de Villatoro.

Los padres de familia también fueron al Ministerio de Educación y la departamental de la Ahuachapán, pero “lo único que hicieron es recibirnos, nos sentamos frente a un escritorio, solo nos tomaron nota”, lamentó Vázquez Flores, ante la negativa de la departamental por escucharlos y tomar acción.

“El docente despedido injustamente es una pieza clave en el centro escolar. Una persona buena, honesta, que les ha demostrado valores positivos, tanto en lo moral y en lo físico, y ahora que él está despedido los alumnos andan tristes, porque para comenzar ellos no tienen un docente que los represente, que les dé clases, ni les han asignado”, agregó Flores.

Cruz América Gutiérrez Ruano, una madre de familia de uno de los estudiantes del centro educativo, pidió frente a la Asamblea ser escuchados. “Somos una comunidad unida y es la primera vez que pasa un problema de esos, que desconocemos los motivos por el cual han despedido a un maestro ejemplar en la institución”.

La madre de familia señaló que buscan lo mejor para el centro educativo; “como padres de familia nos tienen que decir el motivo por el que lo están quitando, si somos los mejores testigos, nuestros hijos y los padres de familia, de decir quiénes son en realidad los maestros”.

Sobre la decisión de quitarlo, enfatizó Gutiérrez Ruano, primero se debe investigar con los padres de familia y con los alumnos de la institución. “Para mí es injusto lo que han hecho, porque es un buen maestro, él motiva a los jóvenes”.

“Queremos que regrese, no que lo quiten ni que nos digan ‘ya va a llegar’; queremos cosas ciertas, que sea cierto que él va a llegar y nos digan ‘aquí está, para ustedes, para servir en la comunidad’, porque es parte de nuestra comunidad”, agregó la madre de familia.

Son aproximadamente 200 los estudiantes que se han visto afectados y que no se les tomó en cuenta para el despido del profesor.

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