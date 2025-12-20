Plan de seguridad y logística para la final Firpo-Alianza en “El Mágico”

El Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González está listo para albergar la final del Apertura 2025, que jugarán este sábado Luis Ángel Firpo y Alianza, a partir de las 6:15 p.m.

“El Mágico” volverá a ser la sede de la final de la Primera División de Fútbol por tercer torneo consecutivo, tras los duelos de diciembre 2024, cuando 11 Deportivo se proclamó campeón al vencer 2-1 a FAS, y mayo de este año cuando Alianza venció a Limeño.

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Yamil Bukele, participó en la conferencia de la Primera División en la que destacó que el estadio está listo para recibir a los aficionados y se involucrarán diferentes instituciones gubernamentales en el Plan de Seguridad.

“Quiero agradecer a todas las instituciones de Gobierno, empezando por el Instituto Nacional de los Deportes que pone a disposición el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González para más de 22,000 personas que van a asistir a esa final y están sentados en butaca; la grama está en perfectas condiciones, pantallas LED y los baños están limpios, son modernos y con todas las condiciones necesarias”, dijo Bukele. Para la organización y desarrollo del Plan de Seguridad para final entre Firpo y Alianza se contará con el apoyo interinstitucional de la Dirección General de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, el Viceministerio de Transporte (VMT), la Comisión de Seguridad de la FESFUT, la Policía Nacional Civil (PNC), la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), el Estado Mayor Conjunto y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

También se han sumado la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), ETESAL, la Dirección del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Comandos de Salvamento y el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA).

La Policía Nacional Civil pondrá a disposición a 650 elementos en el Plan de Seguridad para la final del Apertura 2025 entre Firpo y Alianza, en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

La final se jugará hoy sábado 20 de diciembre a las 6:15 p.m. El dispositivo comenzará a las 6:00 de la mañana y contará con cuatro anillos de seguridad.

“Más que un Plan de Seguridad, es un plan de acompañamiento, creemos que tenemos que esas dos grandes familias que vienen del oriente y de la capital se vayan satisfechas y disfruten, que este estadio sea un punto de reencuentro”, dijo el subcomisionado de la PNC, Álvaro Díaz.

Félix Serrano, director general de Tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT), explicó que apoyarán el plan con más de 100 gestores de tránsito, más de 35 inspectores y más de 40 puntos de vigilancia para la final Firpo contra Alianza.

El VMT también contará con sensores Bluetooh, pantallas de mensajería variable y grúa VMT. También anunció que para el sábado habrá circulación controlada en las vías aledañas al estadio desde la 1:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

