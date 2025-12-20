Asamblea aprueba dos préstamos más a días de finalizar el año

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó dos préstamos para “modernizar el aeropuerto Internacional y revitalizar mercados municipales”. Además, los oficialistas, reformaron la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar $15.9 millones a la FGR, el MINSAL y Cancillería.

Los legisladores oficialistas autorizaron al Ejecutivo suscribir un préstamo por $195 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Este es desarrollado por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y tiene como objetivo incrementar su capacidad operativa, mejorar la calidad de sus servicios y fortalecer la conectividad aérea.

La finalidad es contribuir al impulso del turismo y al desarrollo económico del país. Entre las principales acciones se incluye la segunda fase de ampliación de la terminal de pasajeros, con más espacio y nuevas puertas de abordaje. También se hará la construcción de una nueva área de bandas de equipaje para llegadas, con mayor capacidad de manejo.

Se incluye, igualmente, la ampliación de la plataforma y vías de rodaje, que permitirá mayor estacionamiento de aeronaves y operaciones simultáneas. Asimismo, el proyecto contempla mejoras en las áreas de migración, aduanas y seguridad; la construcción de un edificio de parqueo y la modernización de las áreas de check-in y control de equipaje para agilizar los procesos, según se informó durante la plenaria.

Sumado a ello, se prevé la expansión de la terminal de carga, con infraestructura especializada para aumentar su capacidad de forma gradual, así como obras complementarias, entre ellas un centro de operaciones de seguridad, el fortalecimiento institucional y la incorporación de tecnología especializada.

El otro empréstito, se trata de la ratificación de $170 millones suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ejecutar el Programa Integral de Regeneración Urbana y Revitalización Sostenible de los Mercados Municipales de Santa Tecla y La Libertad, que será ejecutado por la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Este fue autorizado por la Asamblea Legislativa el 11 de noviembre de este año y suscrito posteriormente el 4 de diciembre. La ratificación del contrato es parte del proceso que establece el artículo 148 de la Constitución de la República para que el Estado adquiera préstamos.

El proyecto beneficiará presuntamente a 2,000 comerciantes, sin contar a la población, como usuarios de los respectivos mercados. Con ello “se dinamizará la actividad económica”, al tener un proyecto “más ordenado, atractivo y seguro”, con el que se complementará el apoyo al desarrollo turístico de la zona.

Las obras a realizarse contemplan la construcción y renovación de ambos mercados, bajo criterios de “accesibilidad” y “resiliencia”, así como la mejora de los servicios básicos, espacios públicos aledaños, iluminación, drenaje pluvial y manejo de residuos sólidos.

También incluye la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y un plan piloto de compostaje y biogás para aprovechar los desechos orgánicos como fuente de energía. Además, el programa supuestamente brindará apoyo “directo” a los comerciantes, mediante capacitación técnica y empresarial, implementación de pagos digitales y apoyo para la adquisición de equipo comercial. Igualmente, se fortalecerá la gestión institucional de los municipios de La Libertad Sur y La Libertad Costa.

En otro tema, los legisladores, con 57 votos, aprobaron reformar la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar $15,950,550, que serán otorgados a tres instituciones del sector público no financiero, las cuales presentan necesidades para su funcionamiento.

Las instituciones “tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales durante lo que resta del presente año”, según señaló Hacienda .

El monto se distribuirá así: $9 millones para el Ministerio de Salud; $5.4 millones para el Ministerio de Relaciones Exteriores y $1,550,550 para la Fiscalía General de la República (FGR). Los fondos supuestamente proceden de un excedente en la recaudación de impuestos del Ministerio de Hacienda, respecto al mes de noviembre del presente año. Sin embargo, no se especificaron en qué se invertirán los recursos.

El martes 23 de diciembre, se prevé que sea la última plenaria, ya que así está programado en el calendario de la Asamblea.

