Asamblea aprueba fondos para becas educativas, creación de instituto fiscal y vías

En la sesión plenaria de este miércoles los diputados ratificaron un préstamo por $135 millones para financiar el Programa de Infraestructura Vial; se aprobó reformar la Ley de Presupuesto para incorporar recursos a Educación y Fiscalía General de la República.

La primera aprobación, con 59 votos, fue para fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conectividad en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); ya se trata de una ratificación de un contrato de préstamo por $135 millones suscrito entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a financiar el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Fase I.

El empréstito fue firmado el 27 de febrero de 2026 y este miércoles se ratificó. Las obras proyectadas buscan aliviar la carga vehicular en zonas claves de la capital.

El programa contempla varias intervenciones distribuidas en diferentes puntos del AMSS. Uno de los proyectos es la ampliación de una vía en Nuevo Cuscatlán en un tramo de aproximadamente 2.5 kilómetros, donde se habilitarán carriles adicionales, un arriate central y una ciclovía. También se realizarán obras complementarias como instalación de iluminación, señalización y mejoras paisajísticas.

Otra intervención se desarrollará en el paso a desnivel del Árbol de la Paz, sobre el bulevar de Los Próceres, donde se ampliará la infraestructura existente y se actualizarán los sistemas de iluminación y señalización. Asimismo, el plan contempla trabajos en el paso a desnivel “Hermano Bienvenido a Casa”, que incluyen la instalación de nueva iluminación y la construcción de un paso inferior en la intersección con la autopista a Comalapa, con una longitud aproximada de 160 metros.

El proyecto también prevé obras hidráulicas en el bulevar de Los Próceres y la 49 avenida Sur, donde se construirá un colector de aguas lluvias para incrementar la capacidad de drenaje y mitigar los problemas de inundaciones en la zona.

Además, se proyecta la construcción de nuevos pasos a desnivel. Uno de ellos se ubicará entre la calle antigua a Huizúcar y la avenida Las Amapolas, con un paso a desnivel de aproximadamente 284 metros en dirección sur-norte sobre el sector del Árbol de la Paz. De igual forma, se contempla otra obra en la intersección del bulevar Constitución con la calle Zacamil, así como intervenciones en sectores cercanos como La Gloria.

$200 mil para becas

La segunda iniciativa fue una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 en el ramo de Educación, aprobada con 59 votos, esta tiene como objetivo asignar $200,000 al Ministerio de Educación con el fin de fortalecer el acceso a la educación de estudiantes en condición de vulnerabilidad.

Los recursos provienen del Fondo General y se destinarán a la Unidad Presupuestaria 08 del MINEDUCYT, “Apoyo a Otras Instituciones”. Los recursos permitirán a esta cartera de Estado otorgarle un subsidio a la Asociación para la Promoción Humana (APROHU), una entidad sin fines de lucro que desarrolla un programa de becas cofinanciadas, dirigido a niños y niñas de escasos recursos económicos y que finalizan sexto grado en escuelas públicas de los municipios de La Libertad.

Los beneficiados serán aproximadamente 376 estudiantes que han concluido sexto grado. Los estudiantes que recibirán las becas asistirán a los colegios Citalá y Villanueva, instituciones educativas privadas, ubicadas en Santa Tecla, que forman parte de la Asociación Promotora de Centros Educativos (APCE), una red de colegios bilingües.

Desde 2011, APROHU ha apoyado a 10 promociones, con 424 becarios, para que culminen tercer ciclo y bachillerato, ya que su misión es proporcionar acceso a una educación de calidad para niños y niñas de recursos económicos limitados en el departamento de La Libertad, trabajando en la recaudación de fondos para otorgar becas.

Más de medio millón para la FGR

La otra reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para asignar a la Fiscalía General de la República (FGR) $580,849 para financiar la creación del Instituto Especializado de Educación Superior en formación fiscal.

Los fondos, permitirán ejecutar el proyecto de inversión denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador”.

La institución suministrará mobiliario y equipo para un nuevo complejo de oficinas centrales, en donde funcionará el instituto educativo superior. El proyecto también contempla la construcción de un complejo de edificios que tendrá dos torres de seis niveles —una jurídica y otra administrativa—, el edificio de formación fiscal, de archivo y de atención al público, entre otras áreas.

Los fondos con los que se financiará la obra provienen de un préstamo de $44,887,500 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El Órgano Legislativo autorizó gestionar dicho empréstito el 10 de febrero de 2015 y fue suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el organismo internacional el 30 de abril de ese mismo año.

