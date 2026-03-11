Diputados a favor de ratificar préstamo por $135 para infraestructura vial y movilidad urbana

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para ratificar un préstamo por $135 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para financiar el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Fase I.

De acuerdo con la propuesta, los fondos permitirán ejecutar una serie de obras estratégicas para mejorar la movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador, entre ellas la ampliación de vías en Nuevo Cuscatlán, la modernización del paso a desnivel del bulevar de Los Próceres, intervenciones en el paso a desnivel “Hermano Bienvenido a Casa” y la construcción de nuevos pasos a desnivel en puntos estratégicos como la calle antigua a Huizúcar y el bulevar Constitución.

Los diputados recibieron al director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, quien explicó que el contrato fue suscrito el 27 de febrero de 2026 y que el objetivo en esta ocasión es ratificarlo.

Según Herrera, esta iniciativa contribuiría a estimular la inversión y la competitividad, además de atender los problemas derivados de la alta concentración del tráfico vehicular en la capital.

Asimismo, señaló que la población que utiliza las vías donde se ejecutarán las obras sería la principal beneficiada, ya que se prevé reducir los tiempos de traslado, los costos operativos y el consumo de combustible, al tiempo que se fortalecerá la conectividad vial en la zona.

El proyecto está compuesto por cinco ejes principales. El primero incluye la ampliación de la vía en Nuevo Cuscatlán, en un tramo de 2.5 kilómetros. En esta zona se habilitarán más carriles de circulación, un arriate central y una ciclovía, además de trabajos complementarios como instalación de iluminación, señalización vial y adecuaciones paisajísticas.

La segunda intervención se realizará en el sector del bulevar de Los Próceres, específicamente en el paso a desnivel conocido como Árbol de la Paz, donde se ampliará la infraestructura existente y se modernizarán los sistemas de iluminación y señalización para mejorar la circulación vehicular.

En un tercer componente se prevé la modernización del paso a desnivel “Hermano Bienvenido a Casa”. Las obras incluyen la instalación de nueva iluminación y la construcción de un paso inferior en la intersección con la autopista a Comalapa, con una longitud aproximada de 160 metros.

El cuarto eje es enfocado en obras hidráulicas en el bulevar de Los Próceres y la 49 avenida Sur, donde se construirá un nuevo colector de aguas lluvias para aumentar la capacidad de drenaje y reducir las inundaciones, ya que el sistema actual resulta insuficiente frente al crecimiento urbano de la zona.

Finalmente, el proyecto también contempla la construcción de nuevos pasos a desnivel en puntos estratégicos, uno de ellos se ubicará en la intersección de la calle antigua a Huizúcar con la avenida Las Amapolas, con un puente de aproximadamente 284 metros en sentido sur-norte sobre el sector del Árbol de la Paz.

Asimismo, se desarrollará otra obra similar en el bulevar Constitución y la calle Zacamil, además de intervenciones en áreas cercanas como La Gloria.

Reforma a Ley de Presupuesto 2026

La Comisión de Hacienda también dictaminó a favor de reformar la Ley de Presupuesto 2026 para asignar $200,000 al Ministerio de Educación para apoyar instituciones adscritas a la entidad gubernamental.

La subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, explicó que los recursos provienen del Fondo General y permitirán otorgar un subsidio a la Asociación para la Promoción Humana (APROHU), una entidad sin fines de lucro que desarrolla un programa de becas cofinanciadas, dirigido a niños y niñas de escasos recursos económicos y que finalizan sexto grado en escuelas públicas de los municipios de La Libertad.

Con esto, se busca facilitar la continuidad de los estudios de 376 beneficiarios y contribuir a mejorar sus oportunidades de desarrollo y de inserción laboral en el futuro.

El presidente de APROHU, Ricardo Granillo, expuso que los estudiantes recibirían becas para asistir a los colegios Citalá y Villanueva, instituciones educativas privadas, ubicadas en Santa Tecla, que forman parte de la Asociación Promotora de Centros Educativos (APCE), una red de colegios bilingües.

“Nuestra misión es proporcionar acceso a una educación de calidad para niños y niñas de recursos económicos limitados en el departamento de La Libertad, trabajando incansablemente en recaudación de fondos para otorgar becas”, sostuvo Granillo.

Asimismo, señaló que el proyecto busca atender las dificultades que enfrentan menores que residen en comunidades, facilitándoles el acceso a una formación académica con valores que les permita ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional, en beneficio propio, de sus familias y de sus comunidades.

Estos dictámenes pasarán al pleno este miércoles en la sesión plenaria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...