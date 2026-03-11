Gobierno presiona a iglesia católica para que COFOA finalice sus labores

Compartir

La organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) informó que ha concluido sus labores en El Salvador, luego de que el Gobierno de Nayib Bukele se lo recomendara a la iglesia católica.

A través de un comunicado, la organización señaló que ha concluido sus labores como Centro de Servicio de la Diócesis de Zacatecoluca, pero la lucha comunitaria y de fe seguirán en los territorios.

“En junio de 2008, en la Catedral Nuestra Señora de los Pobres de Zacatecoluca, nació una iniciativa orientada a formar líderes comunitarios desde la fe. Con el paso de los años, este esfuerzo se convirtió en un proceso de organización que ha permitido a miles de personas participar activamente en la búsqueda de soluciones para mejorar sus comunidades”, señaló COFOA.

De hecho, planteó que solo durante 2025 se formaron a más de 1,400 líderes comunitarios, quienes, organizados en 128 comités de organización local y a través de su liderazgo y gestión ante diversas instituciones del Estado, impulsaron soluciones para necesidades comunitarias como la construcción de puentes, mejoras de calles, sistemas de agua potable y otros proyectos que, en conjunto, representan inversiones cercanas a los $450,000.

La misión de COFOA es la formación de líderes desde las iglesias y comunidades, que lleven sus valores de fe a la vida pública y, a través del diálogo y la negociación, aprendan a encontrar solución a los problemas que afectan a sus familias y comunidades, y que les permitan una vida digna.

El principal objetivo de COFOA era el de incidir en las políticas públicas, enfocada en la justicia y la equidad, donde todos los sectores trabajen por el bien común y se respete la dignidad humana, que reduzca la pobreza y las injusticias que excluyen a un gran sector de la población, especialmente a los más vulnerables.

COFOA ha presentado diversas iniciativas en la Asamblea Legislativa relacionadas a la legalidad de propiedad y escrituras de las familias en ciertos sectores del país; al acceso a educación en comunidades vulnerables y ha pedido públicamente la reparación de calles y ejecución de obras en comunidades.

Los avances que se han hecho en la materia y la formación de líderes “han sido posibles gracias al compromiso de las comunidades y al trabajo coordinado con diversos actores públicos y sociales”. En este sentido, expresaron un agradecimiento a obispos, líderes religiosos de diferentes denominaciones que se acogieron a su misión y abrieron espacios para la formación y organización de líderes comunitarios, así como a organizaciones profesionales e instituciones locales.

También reconocieron la apertura de varias alcaldías en distintos departamentos para trabajar en conjunto con los líderes comunitarios que permitieron avanzar en iniciativas orientadas al desarrollo y bienestar de las comunidades.

De igual manera, COFOA agradeció a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y al presidente de la República, Nayib Bukele, por la coordinación que permitió avanzar en el proceso de legalización de lotificaciones, llevando esperanza a más de 350,000 familias que no cuentan con sus escrituras de propiedad.

“La experiencia desarrollada en El Salvador hoy inspira procesos de organización comunitaria en Honduras y Guatemala, mientras que se han iniciado nuevas etapas de trabajo en Colombia, Panamá y Perú”, destacó COFOA en el comunicado.

En este contexto, “COFOA como Centro de Servicio de la Diócesis de Zacatecoluca concluye una etapa en El Salvador por recomendación del Gobierno a la Iglesia Católica. Sin embargo, el proceso de organización comunitaria no termina aquí”, informó.

Es decir, el Gobierno de Nayib Bukele presionó a la iglesia para que COFOA cierre sus labores en las comunidades. Distintos sectores han señalado que al Gobierno le incomoda el trabajo de las organizaciones y, por ello, creó la Ley de Agentes Extranjeros para imponer impuestos del 30 % a las donaciones que reciban para ahogarlas y cerrar operaciones, tal y como han hecho docenas de organizaciones.

Sobre el futuro de COFOA, los representantes enfatizaron en que, más que una estructura administrativa, “ha sido y seguirá siendo” un movimiento de fe que pertenece a las comunidades y a sus líderes, quienes, desde sus valores de fe, solidaridad y compromiso, continuarán con la construcción de comunidades más justas, resilientes y con mayores oportunidades para todas y todos.

