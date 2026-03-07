Patricio Pineda: Endeudamiento de El Salvador alcanza cifras históricas

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, aseguró que, en términos económicos, uno de los elementos más evidentes es el nivel de endeudamiento que ha alcanzado el país en los últimos seis años, el cual calificó como histórico.

El experto en pensiones explicó, durante una entrevista con Julián Ramírez en el programa Café con PA’IS, que actualmente la deuda pública, medida en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), supera el 80 %.

El Salvador produce cerca de 35 mil millones de dólares anuales. Según informes del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), la deuda pública supera los 33 mil millones de dólares, afirmó Pineda.

“Esto plantea una pregunta clave: si el endeudamiento ha crecido de manera constante y, además, cada sesión plenaria de la Asamblea Legislativa ha tenido como característica la aprobación de nuevos préstamos, ¿en qué se ha invertido realmente ese nivel de deuda?”, cuestionó.

El experto señaló que se observan algunos repuntes en determinados sectores económicos, especialmente en la construcción.

“Este sector ha crecido con la ampliación de la infraestructura, nuevos proyectos y obras públicas”, apuntó.

Sin embargo, Pineda cuestionó si el costo de ese crecimiento, analizado desde la perspectiva del derecho al desarrollo humano, ha sido realmente beneficioso para los salvadoreños.

“Un ejemplo es el proyecto emblemático del rescate del Centro Histórico de San Salvador. La cuestión es: ¿cuál ha sido el precio de ese proceso?, ¿para quién se gobierna?, ¿quiénes se benefician realmente de este tipo de proyectos que el gobierno denomina ‘rescate’?”, problematizó.

Pineda también aseguró que se observa un crecimiento significativo en el ingreso de remesas familiares.

“En 2025 se registraron cifras históricas que incluso superan el monto de presupuestos generales del Estado aprobados en años anteriores”, mencionó.

Ese año, las remesas superaron los 9,987 millones de dólares, lo que representó un crecimiento aproximado del 17.7 % respecto a 2024.

“Esto abre otra interrogante: ¿qué impacto real ha tenido este aumento en la economía nacional y en la calidad de vida de la población?”, puntualizó.

Para el experto, un tercer elemento a considerar es el nivel de recaudación fiscal. Durante 2025, El Salvador registró ingresos tributarios cercanos a los $8,298.3 millones de dólares, producto de los ingresos corrientes y las contribuciones recaudadas durante ese año.

Esta cifra representó un incremento del 8.5 % respecto a 2024, es decir, unos 647 millones de dólares adicionales. Entre las principales fuentes de recaudación destacan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta.

“Con estos tres parámetros, deuda, remesas y recaudación, es posible empezar a contrastar los datos macroeconómicos con la realidad social”, aseguró.

Para el experto, uno de los principales problemas en el ámbito económico se refleja en el acceso al derecho al trabajo. En El Salvador existe un bono demográfico cercano a 3.5 millones de personas en edad productiva; sin embargo, la cobertura de seguridad social apenas alcanza el 27 %, explicó.

“La situación se vuelve aún más preocupante cuando se analiza el acceso de los jóvenes al mercado laboral, tanto durante como después de su formación académica, técnica o vocacional”, aseveró.

Las estadísticas indican que cada año alrededor de 55 mil personas alcanzan la edad para ingresar al mercado laboral. Sin embargo, la economía solo genera unas 15 mil plazas anuales en promedio, detalló.

“Esto implica un déficit aproximado de 40 mil personas por año que no encuentran oportunidades de empleo formal en el país”, explicó.

“Ante esta falta de oportunidades, muchos jóvenes terminan incorporándose al sector informal, un espacio que, aunque suele denominarse de esa manera, representa una parte significativa de la economía nacional. De hecho, se estima que alrededor del 42 % del PIB se genera en este sector”, reveló.

Pineda explicó que en los últimos años, incluso se ha observado un aumento de pequeños emprendimientos. Según informes de CONAMYPE, se han abierto cerca de 24 mil nuevas tiendas de barrio o pequeños comercios.

“Esto no necesariamente es negativo, ya que el emprendimiento puede representar un esfuerzo legítimo por salir adelante. El problema es que, en muchos casos, estas iniciativas surgen por necesidad y no como resultado de una oportunidad real de negocio, debido a la falta de empleo formal”, señaló.

“A esto se suma la limitada capacidad adquisitiva de quienes logran insertarse en el mercado laboral. La pregunta es qué tanto pueden aportar al consumo y al dinamismo económico a través del sistema de oferta y demanda”, añadió.

Las cifras muestran que, de aproximadamente dos millones de salarios activos cada mes, cerca del 78 %, es decir, más de 1.5 millones, corresponden a ingresos de 500 dólares o menos.

Ocho de cada diez trabajadores ganan menos de 500 dólares mensuales. Solo dos de cada diez perciben entre 500 y 1,500 dólares, y apenas uno de cada diez supera los 2,000 dólares.

“Además, el aumento del salario mínimo aprobado recientemente ha resultado insuficiente frente al incremento del costo de vida, particularmente en los productos de la canasta básica alimentaria”, agregó.

“Por ejemplo, la inflación acumulada en los últimos años ha superado el 21 % o 22 %, mientras que el incremento salarial rondó el 12 %. En otras palabras, el aumento del salario no logró compensar completamente el encarecimiento de los productos básicos”, explicó.

También enfatizó que, en El Salvador, la canasta básica alimentaria está compuesta por 22 productos. “Actualmente, el costo de la canasta básica alimentaria en El Salvador ronda los 298 dólares mensuales, es decir, cerca de 300 dólares”, mencionó.

“Si se compara esta cifra con un salario mínimo aproximado de 408 dólares, surge una pregunta evidente: ¿es realmente suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia y vivir con tranquilidad?”, concluyó.

