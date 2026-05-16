Organizaciones celebran fallo que ratifica inocencia de líderes ambientalistas de Cabañas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diversas organizaciones sociales y sindicales mostraron su apoyo a los líderes ambientalistas de Cabañas luego que la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente rechazara la solicitud de la FGR para reavivar nuevamente un juicio.

Es de recordar que, a inicios de la semana, la comunidad Santa Marta y directivos de ADES brindaron una conferencia de prensa en la que informaron la resolución de cámara; celebraron que la sede judicial se apegara al estado de derecho y no permitir un tercer juicio en contra de los líderes ambientalistas. La FGR perdió dos veces el juicio.

Representantes de organizaciones sociales y sindicales respaldaron esta decisión de la Cámara y a los líderes ambientalistas que han pasado más de 3 años bajo un proceso judicial, que, a toda costa, la FGR buscó su condena de un delito que no cometieron, según se interpreta luego de dos juicios donde han sido absueltos.

Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), señaló que la resolución es un “triunfo popular”, ya que consideró que “esta es una lucha popular que ha unido al pueblo salvadoreño y a todas sus organizaciones alrededor de una causa justa y que ha quedado demostrado después de dos juicios que los compañeros ambientalistas son completamente inocentes”.

El docente universitario enfatizó que los ambientalistas “han dado el ejemplo en la lucha por la defensa del medio ambiente en el país y en la lucha contra un proyecto que se está reactivando”, en referencia a los proyectos mineros donde incluso se ha presenciado el ingreso de maquinaria en los territorios.

“Hay indicios que después de las elecciones de 2027 se piensa renovar con fuerza la implementación de operaciones de minería metálica en el país. Por eso es que dejan pendiente una amenaza contra los compañeros ambientalistas, porque el Gobierno reconoce que el pueblo salvadoreño y la gran mayoría de organizaciones están en contra de la explotación minera en el país y el gobierno ha empeñado al país con compañías extranjeras para tratar de implementar la minería metálica”, agregó Paz Narváez. El líder social enfatizó que como BRP rechazan el intento gubernamental de reimplementar la minería metálica en El Salvador. El oficialismo aprobó a finales de 2024 la nueva Ley General de Minería Metálica, con la que se eliminó la ley que prohibía los trabajos mineros en El Salvador.

El fray Edison Zamora, de la Caminata Ecológica, Oficina de Justicia y Paz e Integridad de la Creación, consideró que como dice la palabra de Dios, ´la verdad los hará libres´, los líderes ambientalistas han demostrado su inocencia por ello están libres.

“Esa lucha se ha mantenido todo este tiempo juntamente con organizaciones con los compañeros de Santa Marta y seguimos en el rechazo de todo aquello que atente contra la vida, que atente contra los que defienden derechos de la casa común, que atente contra aquellos que defienden también derechos humanos”, planteó Zamora.

El líder religioso sostuvo que como colectivo, se debe seguir en la búsqueda del bien común, y de resguardar “lo poco que nos queda de los bienes naturales”. Enfatizó que la minería “no es opción”, “la minería no es desarrollo, sino al contrario; entra a un conflicto interno entre nación que ciertamente no nos trae beneficios, sino al contrario; persecución, muerte y destrucción de la vida”.

Mirna Perla, del colectivo Derechos Humanos “Herberth Anaya Sanabria” y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hizo un llamado a la Corte para que respeten a los magistrados que, en este caso, han emitido un fallo “conforme a derechos humanos”.

La abogada señaló que el fallo emitido en septiembre de 2024, incluso es “contradictorio”, ya que “si no hay responsabilidad penal que se le pueda deducir a los integrantes de la comunidad de Santa Marta”, por qué habrían de ser acreedores una responsabilidad civil; ya que es de recordar que a algunos de los líderes fueron declarados a responder civilmente a la familia de la supuesta víctima por los daños ocasionados.

“Este fallo es producto, de alguna manera, de ese esfuerzo que, en un momento determinado, este pueblo logró con los Acuerdos de Paz. Por eso estamos rechazando esa Ley General de Minería y el Acuerdo de Comercio Recíproco con EUA”, agregó Perla.

Silvia Navarrete, del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), celebra el falló de la Cámara. “Celebramos una victoria arrancada al sistema. Igualmente nos emociona el hecho de que queda demostrado que la organización, que el pueblo organizado tiene poder”.

Lo anterior, según consideró Navarrete, el sistema judicial, “está cooptado”, a pesar de ello, se logró “una victoria de este colectivo en donde se ha demostrado que con lucha se puede ganar”.

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