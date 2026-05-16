Araujo y Mirna Perla advierten sobre la crisis de representación política en El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político Carlos Araujo y la abogada Mirna Perla cuestionaron en el programa Encuentro con Julio Villagrán el rumbo político del país, la concentración de poder impulsada por el oficialismo y las recientes reformas electorales, y la falta de articulación de la oposición salvadoreña.

Durante la entrevista, ambos analistas abordaron el tema de la captura de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, al cumplirse en este mes de mayo el primer año de la ilegarl captura, la persecución contra ambientalistas de Santa Marta, las reformas constitucionales vinculadas al voto en el exterior y las perspectivas electorales hacia 2027.

El caso Ruth López y las capturas “arbitrarias”

Carlos Araujo señaló que se cumple un año de la captura de Ruth López, situación que consideró emblemática por tratarse de una figura reconocida internacionalmente por su trabajo en defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

“Ruth López se ha convertido en un símbolo. Es una luchadora férrea de los derechos humanos y contra la corrupción. Ese es su gran pecado. Tiene un año de estar prisionera, aislada, en una captura arbitraria”, afirmó Mirna Perla.

Araujo sostuvo que el caso debe mantenerse visible a nivel internacional para evidenciar “lo que realmente sucede en El Salvador” y no únicamente la imagen positiva que proyecta el gobierno.

Por su parte, Mirna Perla criticó el uso recurrente de la prisión preventiva y aseguró que en muchos procesos judiciales se violenta el principio de presunción de inocencia.

“La privación de libertad debería ser la última ratio del derecho penal, pero aquí se ha convertido en la primera medida”, expresó.

La jurista mencionó también el caso del doctor Rafael Aguirre, dirigente sindical del sector salud, quien —según dijo— enfrenta amenazas y procesos por denunciar problemas en el sistema sanitario.

Ambientalistas de Santa Marta y denuncias de persecución

Otro de los temas fue el caso de los ambientalistas de Santa Marta, procesados judicialmente en medio de denuncias sobre una posible reapertura de la minería metálica en el país.

Mirna Perla celebró el fallo emitido por la Cámara de Segunda Instancia de San Vicente, que ratificó la inocencia de los ambientalistas.

“La justicia terminó reconociendo por segunda vez que son inocentes. Han sido víctimas de persecución por defender el medio ambiente y denunciar la minería”, sostuvo.

La abogada calificó a los ambientalistas como “héroes nacionales” y afirmó que el proceso judicial buscó silenciar a líderes comunitarios históricos.

Además, cuestionó el impacto humano del proceso judicial sobre las familias de los acusados y recordó que las comunidades de Santa Marta son sobrevivientes de masacres y violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.

Reformas electorales y cálculo político

Uno de los puntos más debatidos fue la reforma constitucional que crea una circunscripción electoral para la diáspora salvadoreña en Estados Unidos y agrega seis diputados electos desde el exterior.

Araujo aseguró que el verdadero objetivo de la reforma es evitar pérdidas legislativas del oficialismo dentro del territorio nacional.

“El motivo real de la reforma es manipular nuevamente el sistema electoral para evitar la pérdida de diputados nacionales y trasladar esos escaños a un segmento donde Nuevas Ideas tiene una votación favorable”, afirmó.

Según explicó, el gobierno apuesta a los votantes salvadoreños residentes en Estados Unidos que poseen DUI con dirección en ese país y que participaron en el voto remoto durante las elecciones de 2024.

Araujo recordó que alrededor de 215 mil personas votaron desde el exterior y que el oficialismo obtuvo aproximadamente el 96 % de esos votos.

Sin embargo, cuestionó que más de un millón de salvadoreños indocumentados o con DUI registrado en El Salvador no tengan las mismas facilidades para votar.

“Hay ciudadanos de primera y de segunda categoría en el exterior”, afirmó.

También expresó dudas sobre la fiscalización del voto electrónico y la independencia del Tribunal Supremo Electoral.

“No hay auditoría, no hay garantías y el tribunal está totalmente controlado por el oficialismo”, sostuvo.

Desgaste del oficialismo y debilidad opositora

Durante la conversación, Araujo aseguró que el gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene altos niveles de aprobación, aunque afirmó que existe un desgaste progresivo.

Citó encuestas regionales que reflejan una reducción en la imagen positiva del mandatario y consideró que ese descenso también afecta a los diputados oficialistas.

“El descontento está creciendo, pero eso no significa automáticamente que ese voto vaya a trasladarse a la oposición”, advirtió.

En ese sentido, criticó con dureza a los partidos tradicionales, especialmente ARENA, por no asumir un papel opositor firme.

“¿Cómo esperar que la gente vote por ARENA si su dirigencia guarda silencio frente a las reformas y atropellos?”, cuestionó.

Para Araujo, muchos dirigentes opositores siguen actuando con cálculos partidarios y personales, en lugar de construir una alternativa amplia.

“El problema es que los partidos no quieren ceder protagonismo. Mientras la oposición siga dividida, el gobierno seguirá ganando”, afirmó.

El analista señaló que, bajo el nuevo sistema electoral y con la reducción de diputados, será cada vez más difícil que partidos opositores obtengan representación legislativa si compiten separados.

“La única forma de meter diputados opositores es que todos los votos de quienes quieren un cambio vayan a una misma canasta”, dijo.

“La oposición debe volver a las bases”

Mirna Perla coincidió en que existe una desconexión entre los partidos políticos y las demandas sociales.

La abogada recordó que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) surgió históricamente de luchas populares y movimientos sociales, pero consideró que actualmente las organizaciones políticas han perdido contacto con las bases.

“El pueblo no va a acudir únicamente al llamado de un líder, sino de una organización enraizada en sus luchas y necesidades”, expresó.

Perla insistió en que las fuerzas opositoras deberían acompañar de manera permanente las demandas sociales relacionadas con salarios, vivienda, salud, agua y medio ambiente.

“Se están construyendo grandes edificios, pero no para la mayoría de la población salvadoreña. La vivienda sigue siendo inaccesible”, afirmó.

Finalmente, ambos coincidieron en que la fragmentación opositora beneficia directamente al oficialismo y dificulta la construcción de un equilibrio político en el país.

“Las dirigencias deben entender que no son los protagonistas, sino vehículos para construir una alternativa democrática”, concluyó Araujo.

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