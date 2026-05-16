Asamblea ratifica préstamos para luminaria vial y reparación escenarios deportivos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa ratificó un préstamo en especie por más de $23 millones para instalar luminarias LED en tramos estratégicos de la red vial; ratificó otro de $150 millones con el BCIE para modernizar 13 escenarios deportivos en nueve departamentos; y reformas a la Ley de Sanidad Vegetal y Salud Animal para fortalecer los controles sanitarios y certificaciones de alimentos de origen animal y vegetal.

$23 millones para instalar luminarias led

Estas aprobaciones de dieron en el marco de la sesión plenaria ordinaria; la primera de estas fue aprobada con 57 votos, los diputados ratificaron la suscripción de un contrato de préstamo con la empresa AGM EL SALVADOR, SA de CV, para ejecutar el programa denominado Suministro e Instalación de Luminarias con Tecnología LED en Tramos Priorizados de la Red Vial.

El monto del empréstito es de $23,785,985, firmado el 29 de abril, tras ser autorizado por los legisladores. El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) ejecutará el proyecto de la instalación de luminarias LED en cuatro tramos de la red vial del país, situados en La Libertad, en Sonsonate y en San Salvador.

Las colocaciones se realizarán en los alrededores del redondel del distrito de Sacacoyo, en La Libertad Oeste, y en la carretera que conecta el bypass de Sonsonate con el distrito de Acajutla, en Sonsonate Oeste.

También en el periférico Claudia Lars; en la carretera Troncal del Norte (San Salvador – Apopa) y la carretera de Oro (Apopa – San Martín). El MOPT invertirá $26,428,873 y la empresa contratista otorgará un préstamo en especie por un monto de $23,785,985.87, mientras que el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor total del contrato

$150 millones para renovar escenarios deportivos

La ratificación del otro préstamo es por $150 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para renovar un total de 13 escenarios deportivos, situados en nueve departamentos, los cuales serán intervenidos por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), a través del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos (PRODEPORTE II).

Esto incluye la modernización de estadios de primera división y polideportivos, así como el suministro de insumos especializados para diversas disciplinas deportivas.

El dinero se utilizará para instalar pistas de atletismo, rehabilitación de piscinas semiolímpicas, colocación de butacas en diferentes centros deportivos, así como techos para graderíos en los escenarios seleccionados y torres de iluminación.

Amplían facultades del MAG para certificar y vigilar alimentos de origen animal y vegetal

Con 58 votos a favor, la Asamblea reformó la Ley de Protección a la Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad de los Alimentos no Procesados de Origen Vegetal o Animal, con esto, se pretende fortalecer los controles sanitarios sobre alimentos de origen animal y vegetal, así como agilizar los procesos de certificación para importaciones y exportaciones.

Según se dijo, se establecen “con mayor claridad” las competencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la certificación y vigilancia de productos alimenticios de origen animal.

Uno de los cambios centrales se hizo al artículo 4, que amplía las atribuciones de dicha cartera de Estado para que tenga la facultad de certificar los procesos de elaboración de productos avícolas, porcinos, bovinos, lácteos y sus mezclas, miel de abeja, ovoproductos y productos acuícolas y pesqueros.

El MAG podrá certificar tanto establecimientos nacionales como extranjeros que elaboren estos productos, además de ejecutar medidas de control, validación, verificación y vigilancia sanitaria sobre ellos.

Además, se agregó una “Disposición relativa a alimentos cárnicos, productos lácteos y mezclas de productos lácteos, miel de abeja, ovoproductos, acuícolas y pesqueros”. Con ello se deberán adoptar medidas de equivalencia basadas en normativa internacional de mejores prácticas y en acuerdos comerciales ratificados por El Salvador. Esto busca homologar procesos sanitarios con estándares internacionales y facilitar el comercio de estos productos.

También se incorporó una disposición específica para los productos lácteos y sus mezclas, los cuales deberán regirse por el Reglamento Técnico Centroamericano sobre el uso de términos lecheros. Esto implica reglas técnicas para la denominación, composición y comercialización de productos derivados de la leche.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...