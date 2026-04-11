Hacienda pide a Asamblea aprobar préstamo de $150 millones para Prodeporte

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa recibió una solicitud de Hacienda para autorizar la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $150 millones para el Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase II (PRODEPORTE II).

El objetivo de este programa, según el decreto, es modernizar y rehabilitar instalaciones deportivas en todo el país. El decreto establece que el préstamo tendrá un plazo de 20 años, incluyendo 4 años de gracia, y será amortizado en cuotas semestrales.

Según el documento, el financiamiento busca dar continuidad a los avances logrados en la primera fase de PRODEPORTE, garantizando espacios adecuados y con estándares internacionales para atletas y público en general. Es de contextualizar que, en 2021, Prodeporte Fase 1 recibió del mismo banco, $115.2 millones para la renovación de escenarios deportivos del Área Metropolitana de San Salvador para la realización de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Según el BCIE, la nueva fase contempla la modernización y reconstrucción de 13 escenarios deportivos distribuidos en 9 departamentos del país (La Unión, Santa Ana, La Paz, Usulután, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Chalatenango y Morazán). Esta selección incluye tanto estadios emblemáticos en ciudades intermedias (como el Óscar Quiteño en Santa Ana y el Juan Francisco Barraza en San Miguel) como complejos deportivos de carácter más territorial y comunitario, “lo que permitirá mejorar el acceso al deporte, descentralizar la formación de atletas de alto rendimiento y ofrecer a los jóvenes alternativas seguras para su recreación y desarrollo personal”.

Información del organismo multilateral señala que las intervenciones incluyen la rehabilitación integral de estadios de fútbol con grama natural y artificial certificada por FIFA, la construcción de pistas de atletismo clase B para eventos nacionales, piscinas semiolímpicas para la promoción de deportes acuáticos, gimnasios polideportivos para baloncesto, voleibol y artes marciales, así como espacios complementarios: clínicas deportivas, áreas de antidopaje, cabinas de prensa, graderíos techados, sistemas de iluminación eficiente, accesibilidad universal y drenajes adecuados para la operación sostenible de las instalaciones.

“PRODEPORTE II tiene como visión consolidar un sistema nacional de infraestructura deportiva que complemente el legado de PRODEPORTE I en la capital, pero que al mismo tiempo fortalezca el tejido social y comunitario en los departamentos del interior, alineándose con los objetivos de salud pública, prevención de violencia y desarrollo económico local”, agregó el BCIE en el documento donde detalla la información del emprestitito.

La entidad ejecutora será El Instituto Nacional de Los Deportes (INDES). Con el Programa PRODEPORTE II se espera beneficiar a más de 500,000 personas al año. La iniciativa de ley será analizada el lunes 13 de abril en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...