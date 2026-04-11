Reynaldo Cardoza indica que buscarán dos diputados por Chalatenango en comicios de 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Reynaldo Cardoza, aseguró que participará en las elecciones internas de su partido para buscar un nuevo periodo en la Asamblea Legislativa; además, como partido buscará agenciarse con 2 diputados en el departamento de Chalatenango

Cardoza ha sido legislador propietario desde el 2009 electo en el departamento de Chalatenango.

“La reelección la vamos a buscar, ya tenemos todo decidido, con las bases porque primero son las internas, es la que nos va a dar el aval si están de acuerdo en que Reynaldo Cardoza siga participando o no siga participando”, dijo el legislador.

Cardoza consideró que, si las bases le permiten que siga participando, “va a ser un gane contundente en Chalatenango nuevamente como diputado, porque soy el único diputado que trabaja y seguirá trabajando por los chalatecos”.

El legislador se auto consideró como alguien que trabaja “fuertemente” en el territorio. “Yo de verdad en mi historia nunca he visto a alguien que trabaje fuertemente como lo hago yo en el campo, con los agricultores, con los jóvenes, con las madres de familia, con los niños, con todas las juventudes”, consideró.

“Es un trabajo intenso que no termina y que por eso también vamos a continuar un periodo más”, agregó el legislador.

El funcionario señaló que ya tienen a “una persona lista”, a quien identificó como “Bryan”, un joven de 28 años de edad, abogado de la República, que también va a competir en la planilla segunda.

Cardoza señaló que Bryan Galdámez, es un empresario de Chalatenango, hijo de los dueños de La Pérgola de San Ignacio, nacido en Chalatenango. “Estoy diciendo, es un joven muy valioso, muy exitoso y que es abogado de la República, es una gente limpita (sic) que va ingresando al partido y creo que eso les ha dolido a muchos en estos últimos días que lo he presentado”, señaló el legislador.

El legislador reiteró que esperan sacar por lo menos 2 diputados en Chalatenango para la legislatura 2027-2030. A finales de marzo, el Partido de Concertación Nacional, a través de su Comisión Electoral Nacional (CEN), informó a su militancia y a la población en general sobre la convocatoria al proceso de elecciones internas. Sin embargo, en la convocatoria no detalló para qué cargos de elección popular competirán y tampoco la propia fecha de realización de las internas.

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