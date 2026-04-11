GANA evalúa competir en presidenciales 2027 para acceder al TSE

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Guillermo Gallegos, vicepresidente del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), informó este viernes que las elecciones internas de dicho instituto político se realizarán entre junio y julio con opción definida para alcaldías y diputaciones; mientras que para Presidencia, evalúan competir para acceder a una magistratura en el TSE.

“Desde el primero de junio, el 30 de julio toda nuestra militancia podrá realizar sus elecciones internas. Lo hemos decidido así esperando que el presidente dé su discurso anual del 1 de junio”, comentó Gallegos.

El ex legislador de la Asamblea Legislativa, señaló que hoy por hoy, han decidido competir para diputados y alcaldes, pero no descartan la idea de poder competir para la Presidencia de la República. “Ya sabemos que el presidente (Nayib Bukele) va a ganar por una amplia mayoría a cualquier candidato que participe, pero la idea nuestra es participar para lograr un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Es de recordar que los tres partidos políticos que sacan la mayoría de votos en las candidatura a la elección a presidente tienen derecho a una plaza dentro del Tribunal Supremo Electoral; es decir, los tres partidos que más obtienen votos en la elección presidencial tienen derecho a proponer ternas y que la Asamblea elija a uno de esas ternas; las otras ternas son propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El objetivo de GANA, si es que participa en las presidenciales “es por ese único objetivo”, aclaró Gallegos.

Gallegos informó que el partido ha autorizado alianzas con partidos como Nuevas Ideas, Fuerza Solidaria, PCN y PDC. “Hasta el momento hemos logrado algunos acuerdos con el PCN y con el PDC. Con Fuerza Solidaria creo que también vamos a tener acuerdos y con Nuevas Ideas todavía no hemos tenido pláticas, pero posiblemente podemos llegar a acuerdos”, señaló.

Gallegos informó que él, personalmente no buscaría una diputación; “yo ya definí que no voy a participar para diputado o para alcalde. Lo que sí pudiese es que, si al final decidimos participar para presidente, sí participaría para presidente”.

El ex legislador, pese a que deja en claro, que deja a un costado su participación en la Asamblea o en las alcaldías; señaló que “la única manera que yo lo pudiera hacer es que si el presidente Bukele me dijera que desee que participe. Esto no puede suceder como puede suceder, y no es como una condición que yo pongo para el presidente, sino como una deferencia”, concluyó.

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