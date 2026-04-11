Marvin Aguilar analiza el tema de la presión internacional y derechos humanos en El Salvador

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Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

El antropólogo y analista político Marvin Aguilar, hizo un análisis en Encuentro con el periodista Julio Villagrán, sobre el papel de la presión internacional en la situación política de El Salvador, particularmente en torno al régimen de excepción, la institucionalidad democrática y la relación del gobierno salvadoreño con Estados Unidos. La discusión surge en el contexto de un foro virtual organizado por el congresista demócrata estadounidense James McGovern, centrado en denuncias sobre derechos humanos en El Salvador.

Durante el diálogo, Aguilar sostuvo que la atención internacional hacia El Salvador podría intensificarse en los próximos meses, especialmente si sectores del Congreso estadounidense impulsan audiencias formales sobre el impacto del régimen de excepción y el estado del debido proceso judicial en el país. Según explicó, este tipo de iniciativas suelen formar parte de estrategias diplomáticas más amplias orientadas a influir en gobiernos aliados cuando existen preocupaciones institucionales o humanitarias.

El foro convocado por McGovern incluyó la participación de representantes de organizaciones como Human Rights Watch, Cristosal, el Centro Robert F. Kennedy de Derechos Humanos y la Asociación de Periodistas. En ese espacio se discutieron posibles afectaciones al debido proceso y denuncias sobre detenciones arbitrarias durante la aplicación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas.

Aguilar interpretó la realización de este foro como una señal de interés político creciente en Washington respecto a la situación salvadoreña. Según su planteamiento, si cambia el equilibrio de poder dentro del Congreso estadounidense, estos temas podrían escalar hacia audiencias formales con implicaciones diplomáticas más amplias. No obstante, subrayó que históricamente la política exterior estadounidense responde principalmente a intereses estratégicos más que a relaciones personales entre gobiernos.

En la conversación también se abordó la relación del presidente Nayib Bukele con el expresidente estadounidense Donald Trump. Aguilar afirmó que alineamientos políticos internacionales pueden generar ventajas coyunturales, pero también riesgos si cambian los escenarios políticos en Estados Unidos. En ese sentido, recordó que la política exterior salvadoreña tradicionalmente ha buscado mantener vínculos tanto con administraciones republicanas como demócratas.

Otro punto central del análisis fue el impacto interno del régimen de excepción. Aguilar sostuvo que, si bien existe consenso en la necesidad de perseguir estructuras criminales, también persisten cuestionamientos sobre la protección de derechos fundamentales y la aplicación uniforme del principio de presunción de inocencia. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han planteado preocupaciones similares en informes recientes.

El antropólogo también mencionó que parte de la oposición política salvadoreña considera que la presión internacional puede contribuir a generar condiciones para fortalecer el respeto al debido proceso. Según explicó, esta estrategia tiene antecedentes históricos en El Salvador, especialmente durante periodos de conflicto armado y transición democrática, cuando la comunidad internacional desempeñó un papel relevante en procesos de negociación y verificación institucional.

Sin embargo, también se destacó que la eventual incidencia internacional no sustituye la responsabilidad interna de los actores políticos y sociales salvadoreños. En ese sentido, se retomó una reflexión compartida por analistas locales: los cambios estructurales en el país dependen principalmente de la participación ciudadana y del fortalecimiento de organización popular.

El analista hizo referencias históricas al papel de Estados Unidos como durante la guerra civil salvadoreña y los acuerdos de paz de 1992, subrayando que la relación bilateral ha estado marcada por intereses estratégicos y coyunturas políticas específicas a lo largo del tiempo. En ese contexto, Aguilar señaló que las decisiones futuras del Congreso estadounidense podrían influir en el tono de la relación diplomática con El Salvador, especialmente si continúan las discusiones sobre derechos humanos.

Aguilar insistió en que el desarrollo de audiencias internacionales, informes de organizaciones y debates en el Congreso estadounidense forman parte de dinámicas habituales dentro de la política exterior contemporánea, especialmente cuando existen preocupaciones sobre gobernabilidad democrática y derechos humanos en países aliados.

El tema continuará generando discusión en el ámbito político nacional e internacional, particularmente en la medida en que evolucione la relación entre El Salvador y los distintos sectores de poder en Estados Unidos.

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