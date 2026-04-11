Firmas de iglesia católica para derogar Ley Minera “están allí”, “no se ha tocado el tema”: Ernesto Castro

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, manifestó que las firmas que presentó la iglesia católica para derogar la Ley de Minería «están allí», y se prevé que no se estudien.

Es de recordar que la iglesia católica presentó a la Asamblea Legislativa en marzo de 2025, un total de 150 mil firmas de ciudadanos que mostraban su preocupación por el tema de la reactivación de los proyectos mineros en el país.

En la carta dirigida a la Asamblea Legislativa, la iglesia señaló que hicieron la acción “movidos únicamente por el bien común de este pueblo; sobre todo, el bien de los más vulnerables”.

La carta fue entregada a la Asamblea Legislativa por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, el cardenal, Gregorio Rosa Chávez y demás obispos de la conferencia episcopal.

Esta semana Diario Co Latino le consultó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sobre el fin que tuvieron las firmas presentadas por la iglesia. «No. creo que están allí. Nosotros hemos sido claros en este tema, es algo que no lo hemos tocado hasta el momento».

La iglesia católica ha reiterado el llamado a los legisladores para derogar la Ley de Minería ya que su ejecución con los proyectos mineros podría significar muerte a los ecosistemas y a la vida de la propia población.

En la homilía del 24 de marzo, en honor al 46 aniversario del asesinato de Monseñor Romero, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas reiteró el llamado a los legisladores para derogar la Ley.

Alas señaló en ese momento, que la explotación minera se había “detenido”. Sin precisar detalles. “Expresamos nuestro beneplácito por haberse detenido el proyecto de explotación minera; sin embargo, pedimos la derogación de la Ley de Minería”.

Alas sostuvo que “desde el descubrimiento de nuestras tierras hemos sufrido el saqueo de nuestros metales preciosos y ahora, con el uso del cianuro y las nuevas tecnologías, la amenaza de las transnacionales explotadoras es letal para el medioambiente y de gran daño para la sociedad. No es posible que se le castigue así a este nuevo noble pueblo”, añadió Escobar Alas.

Sobre estas declaraciones, el presidente de la Asamblea Legislativa señaló que «ellos están en todo su derecho de hacer ese llamado y tener esa postura. Pero nosotros no hemos movido nada».

Por lo que, se prevé que las firmas sean engavetadas junto con las otras iniciativas de leyes que han presentado diversos sectores, como la reducción del IVA a la canasta básica, ley de justicia transicional y otros temas que aquejan a la población.

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