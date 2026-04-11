Falta de anastrozol evidencia fallas en el abastecimiento del ISSS

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Saúl Méndez

Colaborador

El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) alertó nuevamente sobre la escasez de anastrozol en las farmacias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), cuya falta pone en riesgo la vida de pacientes con cáncer de mama.

“Interrumpir su tratamiento no es una opción: aumenta el riesgo de recaídas y puede ser fatal. Hoy, muchas vidas dependen de este medicamento”, advirtió el sindicato.

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) también se sumó a las denuncias por la falta de anastrozol en las farmacias del ISSS.

Según señalaron, la ausencia de anastrozol, un medicamento de tercera generación esencial para el tratamiento del cáncer de mama, puede tener consecuencias graves en el pronóstico de las pacientes, como un mayor riesgo de recaídas e incluso la muerte. Médicos explicaron que muchas personas dependen de este fármaco para controlar la enfermedad y preservar su vida.

“El anastrozol no está disponible en el Seguro Social. Nuestras pacientes que dependen de este tratamiento no lo están recibiendo y les están indicando que lo compren por su cuenta”, alertó un médico internista.

El doctor Rafael Aguirre, secretario general del SIMETRISSS, explicó que la falta del medicamento obliga a las pacientes a asumir un costo que debería ser cubierto por la institución. Subrayó que este tratamiento es clave para evitar la reaparición del cáncer, especialmente en casos hormonodependientes, donde el riesgo de recaída es mayor. “Imagínate una paciente que ya superó un cáncer en una mama y vive con la advertencia de que puede aparecer en la otra. Para eso sirve el anastrozol: para reducir esa posibilidad”, señaló.

Indicó que existe un sustituto, pero aseguró que puede ser hasta diez veces más tóxico. Según explicó, oncólogos han advertido a las pacientes sobre posibles daños renales y hepáticos en caso de cambiar el tratamiento.

El secretario general del SIMETRISSS afirmó que las pacientes se enfrentan a una decisión forzada: comprar el medicamento o suspenderlo.

El vocero también cuestionó el rol del ISSS en la garantía de tratamientos oncológicos. A su juicio, un sistema “ideal o al menos medianamente funcional” debería asegurar el suministro continuo de medicamentos esenciales.

SIMETRISSS exigió a las autoridades correspondientes el abastecimiento inmediato del fármaco. “La salud no puede esperar”, concluyeron.

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