PAIS llama a elecciones internas pese a rechazo del TSE a su nueva dirigencia

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) lanzó la convocatoria a elecciones internas para cargos de elección popular el pasado 7 de abril de 2026. Con ello, suman ya 11 los partidos políticos que han convocado a este proceso dentro del plazo establecido por la Ley de Partidos Políticos y supervisado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Comisión Nacional Electoral (CNE) de PAIS explicó que, como máxima autoridad en materia electoral interna y con base en los artículos 47 y 49 de los estatutos del partido, tendrá la facultad de organizar y supervisar las elecciones internas para los cargos de presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa, así como alcaldes y sus concejos municipales, de cara a las elecciones generales de 2027.

“Damos cumplimiento al calendario electoral y a la Ley de Partidos Políticos, específicamente a los artículos 37-B y 37-K. Esta Comisión Nacional Electoral convoca a todos los afiliados del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) a participar en el proceso de elecciones internas para los diferentes cargos de elección popular, a celebrarse el domingo 19 de julio de 2026, instando a los interesados a presentar su solicitud de precandidatura a más tardar el 1 de julio de 2026”, manifestó la CNE.

La convocatoria realizada por la CNE de PAIS se da en un contexto marcado por lo que algunos de sus miembros califican como una “acefalía partidaria” que se remonta a 2022. Ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Cámara Primera de lo Penal un requerimiento fiscal contra los entonces diputados desaforados de Nuevas Ideas, José Ilofio García Torres y Gerardo Balmore Aguilar Soriano, acusados del delito de cohecho impropio, tras presuntamente negociar dádivas con Roy García, quien fungía como secretario general de PAIS y que actualmente se encuentra prófugo debido a una orden de captura.

Desde ese acontecimiento, los afiliados han realizado asambleas generales con el objetivo de elegir nuevas autoridades del partido; sin embargo, estas no han sido reconocidas por el TSE.

En noviembre, los afiliados celebraron una asamblea general extraordinaria en la que, mediante votación a mano alzada, eligieron a un nuevo secretariado ejecutivo nacional.

Los afiliados denunciaron que, pese a haberse generado un nuevo secretariado ejecutivo nacional y presentado la documentación correspondiente, el TSE emitió una respuesta negativa.

La Ley de Partidos Políticos establece que los institutos políticos deben presentar documentación, declaraciones y reportes de reuniones cada tres meses, un requisito que, según los señalamientos, no se ha cumplido.

Esta situación ha puesto en riesgo la existencia de PAIS y abre la posibilidad de que se inicie un proceso de cancelación del partido.

Ante este escenario, la CNE de PAIS expresó su expectativa de que “el TSE respete el derecho a la participación democrática y permita la inclusión del partido en las elecciones generales de 2027, con candidatos electos por sus afiliados”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...