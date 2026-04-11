Conversaciones entre Irán y Estados Unidos se centran en detalles técnicos en ciertos ámbitos; es posible que se prorroguen

Compartir

TEHERÁN/Tasnim

Si bien las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad han trascendido los temas generales y, en algunos casos, han entrado en discusiones técnicas, se especula con una posible prórroga de un día de las conversaciones, aunque esto aún no ha sido confirmado.

El corresponsal de Tasnim enviado a Islamabad informó este sábado por la tarde que, tras las conversaciones y consultas iniciales, el diálogo entre las delegaciones iraní y estadounidense ha avanzado más allá de algunos puntos generales y ha entrado en detalles y discusiones técnicas sobre ciertos temas.

En consecuencia, expertos de ambas partes están examinando los detalles de algunas cuestiones.

Si bien las negociaciones se planificaron inicialmente para una sola jornada, existe la posibilidad de que se prorroguen un día más para continuar los debates entre expertos. Sin embargo, esto aún no se ha confirmado.

Tras el asesinato del difunto Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, y de varios comandantes militares el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una amplia ofensiva militar contra Irán.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo ataques contra posiciones estadounidenses e israelíes en la región y los territorios ocupados, demostrando su capacidad de represalia efectiva.

Contrariamente a las expectativas de los agresores de una victoria rápida, los poderosos contraataques iraníes durante 40 días infligieron daños significativos a los activos militares estadounidenses e israelíes.

En un intento por reducir la tensión, la mediación pakistaní propició un acuerdo de alto el fuego de dos semanas el 8 de abril, que permite la celebración de negociaciones en Islamabad.

Irán ha presentado un plan de diez puntos para las conversaciones, que incluye la exigencia de la retirada de las fuerzas estadounidenses, el levantamiento de las sanciones y el control del estratégico estrecho de Ormuz.

El gobierno iraní mantiene una postura de desconfianza hacia Estados Unidos, afirmando que las negociaciones no buscan resolver el conflicto, sino trasladar la batalla al ámbito diplomático.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...