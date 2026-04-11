Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán entran en la fase de expertos

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TEHERÁN/Tasnim

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán, han avanzado a una fase especializada de expertos, en la que miembros clave de los comités técnicos iraníes participan directamente para impulsar debates cruciales en el Hotel Serena de Islamabad.

Según el corresponsal de Tasnim enviado a Islamabad, mientras las conversaciones han entrado en la fase de expertos, varios miembros de los comités especializados de la delegación iraní se han dirigido al lugar de la negociación.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos llevan varios minutos en marcha en el Hotel Serena de Islamabad, Pakistán.

El corresponsal de Tasnim también informó que, contrariamente a algunas especulaciones surgidas ayer, el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, no forma parte de la delegación negociadora estadounidense.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se encuentra en Islamabad junto al yerno y asesor especial del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff para mantener conversaciones con Irán.

Tras el asesinato del difunto Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, y de varios comandantes militares el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una amplia ofensiva militar contra Irán.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo ataques contra posiciones estadounidenses e israelíes en la región y los territorios ocupados, demostrando su capacidad de represalia efectiva. Contrariamente a las expectativas de los agresores de una victoria rápida, los poderosos contraataques iraníes durante 40 días infligieron daños significativos a los activos militares estadounidenses e israelíes.

En un intento por reducir la tensión, la mediación pakistaní propició un acuerdo de alto el fuego de dos semanas el 8 de abril, que permite la celebración de negociaciones en Islamabad. Irán ha presentado un plan de diez puntos para las conversaciones, que incluye la exigencia de la retirada de las fuerzas estadounidenses, el levantamiento de las sanciones y el control del estratégico estrecho de Ormuz.

El gobierno iraní mantiene una postura de desconfianza hacia Estados Unidos, afirmando que las negociaciones no buscan resolver el conflicto, sino trasladar la batalla al ámbito diplomático.

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