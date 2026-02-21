Gobierno pide autorización para préstamo por $150 para control de inundaciones en el AMSS

Redacción Nacionales

El Gobierno le ha pedido a la Asamblea Legislativa la aprobación para suscribir un préstamo por $150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto de apoyo al control de inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador.

La iniciativa fue recibida por la Gerencia de Operaciones Legislativas a las 9:21 del 18 de febrero. Durante el cierre de la sesión plenaria de esta semana fue enviada a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para su estudio, la cual tiene previsto sesionar este lunes.

En el proyecto de decreto, el Gobierno señala que El Salvador “tiene entre sus propósitos continuar realizando acciones orientadas a mitigar el impacto sobre la población y la infraestructura, ante la ocurrencia de desastres naturales y reducir la vulnerabilidad en diferentes zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de San Salvador, por eventos como inundaciones”.

El Gobierno señaló que, entre otros aspectos, busca mejorar el acceso a los servicios de drenaje urbano y aumentar la efectividad de los sistemas de alerta temprana; razones por las cuales se ha gestionado con el BID el Contrato de Préstamo en referencia para el financiamiento del «Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador».

El plazo del préstamo es por 23 años contados a partir de la suscripción del contrato de préstamo. La primera cuota de amortización se pagará en noventa meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato de Préstamo y la última, a más tardar, en la fecha final de amortización. Las cuotas se pagarán semestralmente, de forma consecutiva y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del préstamo.

Se pagará una Tasa de Referencia más el margen aplicable para préstamos de Capital Ordinario, con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de interés. Dichos intereses se pagarán semestralmente, comenzando a los seis meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato.

En lo que va del 2026, la Asamblea Legislativa ha autorizado tres préstamos que totalizan $226.7 millones. El primero de ellos por $135 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase I, que estará enfocado en la construcción de pasos a desnivel en el AMSS.

El segundo es por $16.7 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el proyecto Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador. También, otros $75 millones para financiar la fase II de Doctor SV y colocar 400 dispensadores de medicinas en espacios públicos. Estos deben aún ser ratificados en la Asamblea.

A finales de enero de este año, la Asamblea ratificó un préstamo por $195 millones suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para realizar mejoras en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero.

De hecho y sobre este préstamo, el ministro de Hacienda, Jerson Posada envió una iniciativa a la Asamblea para modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo 485 de fecha 18 de diciembre de 2025 en el que se autorizó a CEPA suscribir el contrato de préstamo. La modificación es para facultar al Ministerio de Hacienda a suscribir con la Comisión un Convenio de Transferencia de Recursos en carácter no reembolsable, derivados del Contrato de Préstamo No. 6073/OC-ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En 2025, la Asamblea Legislativa cerró con $2,506 millones de créditos o títulos valores autorizados o aprobados.

