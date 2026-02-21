Acción Ciudadana evaluará transparencia y calidad democrática en las internas de partidos políticos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Acción Ciudadana presentó la “metodología del seguimiento a las elecciones internas de los partidos políticos”, con el cual, evaluarán la transparencia y la calidad democrática de los institutos políticos que ofertarán candidatos en las elecciones de 2027.

A través de un video publicado en YouTube, el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, presentó y explicó la metodología que utilizará para evaluar los procesos y las candidaturas internas de los institutos políticos; una tarea que realiza cada periodo electoral para que la ciudadanía este informada sobre el tema.

Sobre la importancia de dicho monitoreo, Acción Ciudadana señaló que las elecciones internas definen la oferta electoral de 2027 que se presentará a la ciudadanía. Es en este momento cuando se determinan las candidaturas a la Presidencia, la Asamblea Legislativa y los Concejos Municipales.

“Se trata de un proceso aún en fase de desarrollo y aprendizaje institucional en los partidos que además cuenta con una supervisión muy limitada, ya que no hay visoria externa”, es decir, no existen observadores ni controles sobre sus internas; todo lo decide el propio partido político.

Es entonces que es necesario generar información pública objetiva que permita comprender cómo se están desarrollando estas internas, planteó Acción Ciudadana. El objetivo del seguimiento es evaluar el nivel de transparencia con el que los partidos desarrollan sus elecciones internas y analizar ciertos estándares básicos de calidad democrática dentro de esos procesos.

“Es importante subrayar que este monitoreo no evalúa la legalidad de las elecciones internas ni sustituye a la autoridad electoral. Se trata de un ejercicio técnico desde la ciudadanía que analiza información pública y aplica criterios objetivos para evaluar la calidad de las internas”, comentó Acción Ciudadana.

Para cumplir dichos objetivos, el seguimiento se divide en dos fases complementarias. La primera fase se enfoca en la transparencia y la segunda evalúa la calidad democrática. Cada una analiza dimensiones distintas del proceso interno, “pero juntas permiten ofrecer una visión más integral”.

En la primera fase: Transparencia, el análisis se concentra exclusivamente en la información publicada por los partidos en sus canales oficiales, es decir, en sus redes sociales institucionales y en sus sitios web. En este apartado. no se considerarán cuentas personales, declaraciones aisladas ni filtraciones. Es decir “solo se evalúa información pública y verificable”.

A partir de esa información, se examinan cuatro momentos del proceso interno que abarcan 8 elementos: la convocatoria y planificación, el marco normativo que regula la elección, la participación y las candidaturas en competencia, finalmente, los resultados y el cierre formal del proceso.

“Estos elementos permiten dar seguimiento sistemático a cada etapa de las elecciones internas. Cada uno de esos elementos se califica con una escala objetiva: 0 puntos cuando la información no ha sido publicada, 1 punto cuando la publicación es parcial y 2 puntos cuando la publicación es completa. El puntaje máximo posible es de 16 puntos”, explicó Acción Ciudadana.

De manera excepcional, se podrá otorgar un punto adicional cuando exista información complementaria relevante que fortalezca la transparencia, añadió Acción Ciudadana.

Con base en el puntaje obtenido, el nivel de transparencia se clasifica en cuatro categorías, de 13 a 17 puntos, “Nivel Alto”, de 9 a 12 puntos, “Nivel Intermedio”, de 5 a 8 puntos, “Nivel Bajo” y de 0 a 4 puntos, “Nivel Nulo”. “Esta clasificación permite realizar comparaciones entre partidos e identificar buenas prácticas o vacíos de información”.

Una vez concluidas las elecciones internas, el monitoreo avanza a una segunda dimensión. Y ya no se evalúa únicamente la publicación de información, sino la calidad democrática del proceso interno. Para ello, se analizan tres indicadores.

El primer indicador es la competencia electoral, se considera “alta” cuando existen más de dos postulaciones por cargo, “media” cuando hay dos postulaciones y “nula” cuando solo se presenta una candidatura.

El segundo indicador es la participación de la militancia en las elecciones internas. Es “alta” cuando supera el 60% de asistencia, “media” cuando se ubica entre el 50 y el 60% y “baja” cuando es inferior al 50%. El tercer indicador es la inclusividad de mujeres en las candidaturas; es “alta” cuando las mujeres representan más del 50% del total de candidaturas en las internas, “media” cuando se sitúa entre el 30 y el 50% y “baja “cuando es igual o menor al 30%.

“Estos tres indicadores permiten valorar el nivel de apertura y dinamismo democrático dentro de cada partido”, sistematizó Acción Ciudadana.

La organización no gubernamental presentará los hallazgos obtenidos en dos momentos según cada fase. En la primera fase, enfocada en la transparencia, se publicarán avances periódicos desde marzo de 2026. Estos se difundirán conforme cada partido desarrolle su proceso interno. Al finalizar todas las internas, se presentará el resultado consolidado de esta evaluación.

En la segunda fase relacionada con la calidad democrática, los resultados se darán a conocer únicamente una vez que hayan concluido las elecciones internas de todos los partidos políticos.

Ambos componentes se integrarán en un informe final que “ofrecerá una visión completa del desarrollo de estos procesos”. Con estos monitoreos e informes, Acción Ciudadana, indicó “busca contribuir a una discusión pública informada basada en datos y criterios objetivos”.

