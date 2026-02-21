Compartir

César Villalona

Economista

Cuando Bukele andaba en campaña para las elecciones de 2019 dijo que el dinero alcanzaba cuando no se robaba. Eso significa que si a un gobierno le alcanza el dinero que obtiene de los tributos, no debería endeudarse mucho, porque si lo hace entonces el dinero no le alcanza y habría que averiguar por qué.

Pero resulta que, de acuerdo con los datos del BCR, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, o sea, durante la gestión de Bukele, la deuda pública creció en $14,000 millones (71%), de $19,807 millones a $33,807. Ese aumento superó el de los tres gobiernos anteriores juntos, cuando la deuda aumentó en $12,502 millones, de $7,305 millones a $19,807 millones. O sea, que en seis años el actual gobierno se endeudó más que en los 15 años anteriores.

Mucha gente se pregunta, y con razón, por qué al gobierno no le alcanza el dinero de los impuestos. También se pregunta para qué ha servido el endeudamiento si la pobreza, que entre 2009 y 2019 disminuyó del 38% al 22.8% de los hogares, hoy está en 25.8%. Y en el caso de la pobreza extrema, que se redujo a la mitad entre 2009 y 2019, hoy afecta a 242,000 personas más que en 2019. Basta ver las encuestas de hogares de 2009, 2019 y 2024 para corroborar estos datos.

Es indudable que el gobierno tiene graves problemas financieros y por eso cayó en manos del FMI. Pero sus problemas no se deben a la falta de recursos, pues además del enorme endeudamiento que ha tenido, su presupuesto actual de $10,556 millones es 60% mayor al de 2019, que fue de $6,592 millones.

Para este gobierno, pedir prestado es casi una manía y seguramente un buen negocio. Incluso, da la impresión de que muchas veces desdeña recursos nacionales para justificar préstamos. Veamos solo dos ejemplos:

El presupuesto del Ministerio de Salud del año 2025 tuvo un recorte de $73 millones con respecto al del año anterior. Pese a ello, ni siquiera se ejecutó lo aprobado y sobraron $107 millones, como si el país no tuviera necesidades de salud. Entonces entró en escena la Asamblea Legislativa y hace unos días aprobó un préstamo de $75 para el programa de telemedicina. ¡Increíble! Con los $107 millones que no ejecutó, el Ministerio pudo financiar ese programa y hasta sobraban $32 millones.

Lo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) es peor, pues no invirtió $579 millones (55%) del presupuesto de 2025 y la Asamblea Legislativa acaba de aprobar un préstamo de $150 millones para el control de inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador, de los cuales, $135 millones (90%) los ejecutará el MOP.

