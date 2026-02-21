Página de inicio » Articulos » ¿Al Gobierno no le alcanza el dinero?

¿Al Gobierno no le alcanza el dinero?

César Villalona
Economista

Cuando Bukele andaba en campaña para las elecciones de 2019 dijo que el dinero alcanzaba cuando no se robaba. Eso significa que si a un gobierno le alcanza el dinero que obtiene de los tributos, no debería endeudarse mucho, porque si lo hace entonces el dinero no le alcanza y habría que averiguar por qué.

Pero resulta que, de acuerdo con los datos del BCR, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, o sea, durante la gestión de Bukele, la deuda pública creció en $14,000 millones (71%), de $19,807 millones a $33,807. Ese aumento superó el de los tres gobiernos anteriores juntos, cuando la deuda aumentó en $12,502 millones, de $7,305 millones a $19,807 millones. O sea, que en seis años el actual gobierno se endeudó más que en los 15 años anteriores.

Mucha gente se pregunta, y con razón, por qué al gobierno no le alcanza el dinero de los impuestos. También se pregunta para qué ha servido el endeudamiento si la pobreza, que entre 2009 y 2019 disminuyó del 38% al 22.8% de los hogares, hoy está en 25.8%. Y en el caso de la pobreza extrema, que se redujo a la mitad entre 2009 y 2019, hoy afecta a 242,000 personas más que en 2019. Basta ver las encuestas de hogares de 2009, 2019 y 2024 para corroborar estos datos.

Es indudable que el gobierno tiene graves problemas financieros y por eso cayó en manos del FMI. Pero sus problemas no se deben a la falta de recursos, pues además del enorme endeudamiento que ha tenido, su presupuesto actual de $10,556 millones es 60% mayor al de 2019, que fue de $6,592 millones.

Para este gobierno, pedir prestado es casi una manía y seguramente un buen negocio. Incluso, da la impresión de que muchas veces desdeña recursos nacionales para justificar préstamos. Veamos solo dos ejemplos:

El presupuesto del Ministerio de Salud del año 2025 tuvo un recorte de $73 millones con respecto al del año anterior. Pese a ello, ni siquiera se ejecutó lo aprobado y sobraron $107 millones, como si el país no tuviera necesidades de salud. Entonces entró en escena la Asamblea Legislativa y hace unos días aprobó un préstamo de $75 para el programa de telemedicina. ¡Increíble! Con los $107 millones que no ejecutó, el Ministerio pudo financiar ese programa y hasta sobraban $32 millones.

Lo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) es peor, pues no invirtió $579 millones (55%) del presupuesto de 2025 y la Asamblea Legislativa acaba de aprobar un préstamo de $150 millones para el control de inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador, de los cuales, $135 millones (90%) los ejecutará el MOP.

