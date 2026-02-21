INYECTAN MILLONADAS A APLICACIÓN DOCTORSV, PERO NO HAY MEDICAMENTOS

David Alfaro

El doctor Rafael Aguirre, secretario y representante de SIMETRISSS, denuncia que el gobierno de #Bukele destinó otros 77 millones de dólares a la aplicación Doctor SV mientras en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en la red pública hospitalaria escasean medicamentos esenciales.

La acusación es contundente: una plataforma que, según los datos expuestos, apenas es utilizada por el 5 por ciento de la población y está instalada en solo el 3.9 por ciento de los celulares recibió una inversión multimillonaria, mientras pacientes deben salir a comprar sus medicinas porque el sistema no las tiene.

No se trata de estar en contra de la tecnología, sino de prioridades. En un país donde la gente llega a las farmacias del Seguro Social y escucha “no hay”, destinar decenas de millones a una aplicación de bajo uso resulta un insulto a la realidad sanitaria.

Si faltan medicamentos, si hay carencias en hospitales y clínicas, ningún discurso de modernización puede justificar semejante gasto. La salud pública no puede convertirse en propaganda digital mientras se desatienden necesidades básicas.

Lo señalado por el doctor Aguirre exige transparencia inmediata: explicación técnica, rendición de cuentas y datos verificables. Cuando se juega con la salud del pueblo, no caben excusas.

