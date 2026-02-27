Presidenta encargada de Venezuela reitera llamado a vacunación contra fiebre amarilla

Compartir

Caracas/Prensa Latina

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró su llamado a participar de manera activa en el proceso de vacunación que impulsa el país contra la fiebre amarilla.

“Avanzamos en el Plan Nacional de Vacunación contra la fiebre amarilla en 22 parroquias de cuatro estados priorizados”, escribió la mandataria en su cuenta de Telegram.

En ese sentido, llamó a autoridades y comunidades regionales y locales y a los circuitos comunales a participar activamente en el proceso de vacunación, así como eliminar criaderos de zancudos.

“Este esfuerzo continuará todo el año para proteger a los venezolan@s”, subrayó.

Rodríguez sostuvo la víspera una reunión con el representante de la OPS/OMS en Venezuela, Armando De Negri Filho, donde revisaron “estrategias orientadas a fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud gratuito y de calidad”, indicó.

Precisó que destacaron herramientas fundamentales para la protección del pueblo.

En el encuentro evaluaron el apoyo y la cooperación de la OPS en la llegada de insumos y vacunas, las capacidades estratégicas del Ministerio de Salud, la articulación con el sector privado y la optimización del sistema estadístico del sector.

La jefa de Estado comentó sobre la marcha del programa de vacunación articulado en el país en cuatro estados y 22 parroquias de Aragua, Barinas, Portuguesa y Lara, para prevenir la fiebre amarilla.

El programa abarca a personas comprendidas entre uno y 59 años que nunca hayan sido vacunados contra esa enfermedad, trasmitida por mosquitos infestados. Rodríguez exhortó a la población a eliminar los criaderos de larvas de esos insectos que contagian a los seres humanos a través de sus picaduras.

Anunció que durante todo el año continuarán con la vacunación, pero serán priorizadas las zonas críticas en los territorios antes mencionados.

La Presidencia informó que el Gobierno Bolivariano “garantiza a través de los planes de salud la inmunización gratuita” y se refirió a la situación regional de fiebre amarilla que afecta a Colombia, Bolivia, Brasil, y se extendió a Venezuela.

