Organizaciones llaman a movilización el 8M

Colaborador Resistencia Feminista convocó a mujeres y organizaciones sociales a concentrarse el domingo 8 de marzo, a las 8:00 a.m., en el Parque Cuscatlán, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La organización llamó a denunciar y condenar los retrocesos en los derechos humanos de las mujeres en El Salvador y a nivel global.

La organización sostuvo que en el país se vive una vulneración permanente y sistémica de derechos que afecta de manera particular a las mujeres de los sectores populares.

“Expresamos nuestra preocupación ante el contexto internacional marcado por conflictos armados y políticas que profundizan la desigualdad, donde mujeres, niñas, niños y personas mayores son quienes más sufren las consecuencias”, enfatizaron.

Asimismo, denunciaron el desmantelamiento de servicios y políticas públicas que, aseguran, fueron conquistas históricas del movimiento de mujeres, entre ellas la atención especializada en salud, presupuestos etiquetados, programas dirigidos a mujeres rurales y jóvenes, políticas con enfoque de género, acciones para la población LGTBIQ+ y la defensa integral de los derechos humanos.

Ante este escenario, la organización reiteró el llamado a mujeres y organizaciones sociales a movilizarse para exigir: “Alto al desmantelamiento de las conquistas sociales; fin a los despidos injustificados que precarizan la vida de las mujeres; fin al régimen de excepción y respeto pleno a las garantías constitucionales; derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y territorios. Alto a los desalojos, al daño ambiental y a la criminalización de la protesta social. Justicia frente a los feminicidios, las desapariciones y la criminalización del aborto”, demandaron.

Andrea Hernández, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), aseguró que las juventudes se sumarán a la movilización para continuar exigiendo el respeto a derechos y legislaciones que calificó como conquistas históricas de las mujeres, las cuales han enfrentado retrocesos en los últimos años.

“Ya hemos visto cómo en temas de salud y educación se ha profundizado la precarización que afecta a las mujeres. Bajo el régimen de excepción, quienes más han resultado impactadas han sido ellas, asumiendo cargas adicionales de cuidado y laborales, lo que ha significado un aumento en la precarización de su dignidad y condiciones de vida”, lamentó.

“Como juventudes también nos preocupa cómo continúa la criminalización de las mujeres jóvenes y el acoso en un contexto marcado por la presencia militar y policial en los territorios que muchas defienden y cuidan, pero que siguen siendo amenazados por este régimen, tanto en lo ambiental como en lo policial y militar”, manifestó.

Cuestionan informe de El Salvador ante CEDAW

Por su parte, Maricela Ramírez, vocera del BRP, compartió su valoración sobre la delegación que representó a El Salvador en la presentación de su informe ante el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW), instancia de Naciones Unidas encargada de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Señaló que el informe presentado corresponde a 2021 y omite, según dijo, las vulneraciones y regresiones de derechos de las mujeres en el país.

“En el caso de la CEDAW, pero también en otros espacios internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hemos visto cómo funcionarios y funcionarias públicas presentan información que no refleja la situación real que vivimos en el país”, denunció.

“Aquí se afirma que somos el país más seguro de América Latina y del hemisferio, pero no se menciona el aumento de la violencia contra las mujeres registrado por la misma Fiscalía”, advirtió.

“Creemos que esta representación responde a intereses del Gobierno para ocultar la violencia y los retrocesos que enfrentamos, y para proyectar hacia el exterior un discurso de supuesta democracia”, aseveró.

“Como resistencia feminista seguiremos organizadas, articuladas y firmes en la defensa de nuestros derechos”, concluyó el movimiento.

