TPS, Green Card, remesas, deportación: temor y prohibición

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César Ramírez

@caralvasalvador

Estos conceptos tienen en común su vigencia en los Estados Unidos y afecta a los emigrantes legales e ilegales, genera temor e incertidumbre la administración norteamericana al aplicar normativas a naciones altamente sensibles al envío de remesas, afecta la residencia de salvadoreños, la unificación familiar y la ayuda a sus familias… en artículos anteriores hemos señalado la urgencia de una defensa en Estados Unidos para estos complejos problemas humanitarios, en este caso es más fácil pedir ayuda al Partido Demócrata que pensar en elecciones 2027 en El Salvador, la apuesta como quiera que sea son las elecciones norteamericanas y sus leyes para solicitar amparo jurídico ante estos eventos… allá si funcionan las leyes.

El TPS: 234,000 salvadoreños en incertidumbre

Según fuente de prensa la organización Alianza Americas realizó un llamado para reinscribirse al TPS el 21 de febrero de 2025 [1], considerando ese aproximado de beneficiarios, es una población que tiene su fuente principal económica y arraigo en Estados Unidos, cualquier cantidad que sea deportada será un evento que impactará a los más pobres puesto que son asalariados, no poseen medios de producción además probablemente su proyección de ahorros será limitado, a menos que se les permita un “cambio de residencia” con traslado de capitales, libre de impuestos, instalación de familia, proyección para re-instalar su empresa en caso de poseerla; esa es una posibilidad, otra acción sería su defensa en Estados Unidos lo cual implicaría un millonario recurso en lobby a congresistas, una representación oficial o ciudadana, gestión para otorgamiento de nacionalidad estadounidense a salvadoreños afectados etc. pero es muy improbable .

El TPS tiene un plazo vigente hasta el 9 de septiembre 2026

Green Card

“Los empresarios migrantes con “Geen Card” quedarán fuera de los préstamos oficiales de Estados Unidos”[2]… “La administración de Pequeñas Empresas (SBA) restringirá desde marzo el acceso a financiamiento federal, excluyendo a residentes permanentes y endureciendo aún más los requisitos para pequeños negocios” [3]

Zach Kahier Portavoz de USCIS: “De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Green Card deberá regresar a su país de origen para solicitarla salvo en circunstancias excepcionales” [4]…

Esta situación de salida tiene según su portavoz: “de ahora en adelante” mayo 2026.

Remesas

Desde el mes de enero de 2026 se anuncia: “El Salvador podría perder hasta $198 millones al año con el nuevo impuesto del 1% a las remesas”[5]… el gravamen entró en vigor desde el 1 de enero de 2026.

Estas disposiciones apuntan hacia las personas que envían remesas, así la vía de crecimiento económico se estrecha, no disponemos de la cantidad de salvadoreños que no podrán continuar con sus remesas, es una mala noticia, puesto que al menos durante estos años, acceder a una cuenta bancaria y enviar mes a mes su aporte a familias, negocios, inversiones, ahorros etc. no había restricción alguna, pero este nuevo criterio afectará a muchos salvadoreños en su economía.

“Nueva Orden Ejecutiva Federal: El presidente Donald Trump firmó el decreto «Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos», el cual obliga a los bancos a vigilar de cerca las transferencias y prohíbe exponer al sistema financiero a riesgos por otorgar servicios a extranjeros que pueden ser removidos del país”[6]

“Vigilancia al Número ITIN: Las instituciones financieras deben endurecer las reglas «Conozca a su Cliente» (KYC) y evaluar el uso del número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) o identificaciones consulares, lo que dificulta las operaciones para quienes no cuentan con estatus legal”[7]

“Restricciones a Nivel Estatal: A nivel local, ciertos estados como Arizona han impulsado proyectos de ley dirigidos a bloquear el envío de remesas por parte de indocumentados, mientras que en Florida se han evaluado medidas de control financiero similares” [8].

Deportación de salvadoreños

Este último es un capítulo reservado, pero es conocido que de enero a marzo de 2026 llegaron deportados 5,351 compatriotas.

En conclusión: TPS, Green Card, remesas y deportados, son un factor decisivo para nuestra estabilidad económica, corresponde al Estado la defensa más allá de las fronteras de miles de salvadoreños, la posibilidad se reduce a solicitar ayuda (de pueblo a pueblo) al Partido Demócrata y las organizaciones defensoras de derechos humanos en Estados Unidos, puesto que el Partido Republicano es el arquitecto de este modelo contra los emigrantes, al menos faltan unos meses para el fin del TPS, aún es posible defender a miles de trabajadores en sus derechos civiles. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía: Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, Redes Sociales, Agencias Internacionales.

[1] 21FEB025 Alianza Americas urge a salvadoreños reinscribirse al TPS. Los salvadoreños en Estados Unidos amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) por sus siglas en inglés, aproximadamente 234, 000 tiene hasta el 18 de marzo para reinscribirse y evitar el riesgo de una deportación o a quedarse sin permiso de trabajo. EDH

[2] EDH 06FEB026

[3] EDH 06FEB026

[4] LPG 23MAY026

[5] EDH 03ANE026

[6] Redes Sociales 21MAY026

[7] Redes Sociales 20MAY026

[8] 30ENE025 Telemundo Miami

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