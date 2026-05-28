FAS, Firpo y Alianza ya conocen su camino a la Copa Centroamericana 2026

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La CONCACAF realizó el sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026, cuarta edición de esta competencia regional, que coronará al campeón de clubes de Centroamérica y servirá como clasificatorio para la Copa de Campeones 2027. Estos son los grupos de los equipos salvadoreños FAS, Firpo y Alianza.

Durante el sorteo oficial de este martes, los 20 clubes centroamericanos, clasificados a través de sus respectivas ligas locales, fueron divididos en cuatro grupos de la siguiente manera:

Grupo A

LD Alajuelense (CRC)

Plaza Amador (PAN)

Club Xelajú (GUA)

L.A. Firpo (SLV)

Diriangén FC (NCA)

Grupo B

CS Herediano (CRC)

Antigua GFC (GUA)

CD Marathón (HON)

Real Estelí (NCA)

Alianza FC (SLV)

Grupo C

Club Olimpia (HON)

Saprissa (CRC)

Deportivo Mixco (GUA)

Alianza FC (PAN)

UMECIT FC (PAN)

Grupo D

CSO Municipal (GUA)

FC Motagua (HON)

C.S. Cartaginés (CRC)

CD FAS

Verdes FC (BLZ)

La competencia comenzará con una Fase de Grupos compuesta por cuatro grupos de cinco clubes cada uno. Los clubes enfrentarán una vez a cada rival de su grupo, para un total de cuatro partidos por equipo (dos en casa y dos como visitante) a lo largo de cinco semanas programadas.

Al concluir la Fase de Grupos, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la Fase Eliminatoria, la cual consistirá en series de ida y vuelta. La etapa comenzará con los Cuartos de Final, seguidos por las Semifinales y el Play-In, y concluirá con los partidos por el Tercer Lugar y la Final, donde se coronará al campeón de Centroamérica.

Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones 2027. El campeón también recibirá un pase directo a los Octavos de Final de la principal competencia de clubes de CONCACAF.

Para los Cuartos de Final, los ocho clubes clasificados (cuatro ganadores de grupo y cuatro segundos lugares) serán ubicados del 1 al 8 de acuerdo con su rendimiento en la Fase de Grupos.

Los ganadores de grupo ocuparán las posiciones 1 al 4 y los segundos lugares las posiciones 5 al 8, con los siguientes enfrentamientos: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Los cuatro clubes mejor clasificados cerrarán sus series como locales.

Para las Semifinales y el Play-In, los enfrentamientos serán determinados según el cuadro del torneo. En cada serie, el club mejor clasificado con base en el rendimiento general de la competencia disputará el partido de vuelta como local.

FECHAS

Semana 1 de la Fase de Grupos: 28-30 de julio de 2026

Semana 2 de la Fase de Grupos: 4-6 de agosto de 2026

Semana 3 de la Fase de Grupos: 11-13 de agosto de 2026

Semana 4 de la Fase de Grupos: 18-20 de agosto de 2026

Semana 5 de la Fase de Grupos: 25-27 de agosto de 2026

Cuartos de Final: 8-10 y 15-17 de septiembre de 2026

Semifinales y Play-In: 20-22 y 27-29 de octubre de 2026

Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026

CONCACAF anunciará el calendario completo de la Fase de Grupos en una fecha posterior.

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