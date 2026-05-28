Papa León XIV recibió en audiencia a presidente del Gobierno español

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Ciudad del Vaticano/Prensa Latina

El papa León XIV recibió este miércole en audiencia al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien dialogó sobre diversos temas de interés, en particular sobre su próximo viaje apostólico a esa nación.

Un comunicado divulgado por la oficina de prensa de la Santa Sede señala que, luego de su encuentro con el sumo pontífice, Sánchez se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien estuvo acompañado por el monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados.

Durante esas conversaciones, “se expresó satisfacción por el inminente viaje apostólico del Santo Padre, señal de las buenas relaciones que existen entre la Santa Sede y España”, apunta la nota, donde se apunta que ambas partes también trataron otras cuestiones de interés común.

El último viaje a España de un pontífice se realizó hace 15 años, por el papa Benedicto XVI, y en el programa oficial del que realizará León XIV el próximo mes de junio se encuentran visitas a Madrid, del 6 al 9, así como a Barcelona del 9 al 11, y a Islas Canarias los días 11 y 12 de ese mes.

El Obispo de Roma hablará en 22 ocasiones, y pronunciará cinco homilías, mientras que entre los aspectos significativos de su estancia en España se destacan su visita a la cárcel de Brians 1, en Barcelona, así como al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, clave en la masiva llegada de inmigrantes.

En su conversación de este miércoles, Sánchez y el cardenal Parolin coincidieron en la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo, y orientado a la promoción del bien común.

Ambas partes intercambiaron criterios sobre temas internacionales, en especial acerca de los conflictos en el mundo y sus repercusiones, la urgencia de mantener un compromiso constante a favor de la paz, la importancia de fortalecer el multilateralismo y la necesidad de velar por el respeto del derecho internacional, agrega la fuente.

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